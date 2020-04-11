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Рубрика: В мире

Румынские рабочие устроили столпотворение при отъезде в Германию

Текст: Александр Саможнев

Столпотворение в аэропорту города Клуж-Напока на северо-западе Румынии устроили сезонные рабочие, направляющиеся на заработки в Германию. Около двух тысяч человек прибыли одновременно, не соблюдая мер предосторожности в связи с коронавирусом, сообщает телеканал Euronews.

Фото: EPA-EFE/HAKON MOSVOLD LARSEN
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"Людей привезли в аэропорт за несколько часов до рейса. Никаких условий для безопасного ожидания им не предоставили. Это ненормально", - заявил директор аэропорта Давид Чичео. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ежегодно на заработки в Германию прибывают около 300 тысяч человек. Власти согласились допустить в ближайшие два месяца около 40 тысяч сезонных работников при условии соблюдения усиленных мер безопасности.

По словам министра сельского хозяйства Германии Юлии Клекнер, компании обязаны сделать так, чтобы люди соблюдали дистанцию во время перелета и контактировали лишь с теми работниками, которые оказались с ними в одной группе. На протяжении первых двух недель рабочие будут проходить карантин. В течение этого периода им уже разрешено трудиться.

Ранее о нехватке примерно 200 тысяч сезонных работников заявила Франция. О проблемах со сбором ранних сельскохозяйственных культур сигнализировали также в Австрии и других странах. Австрийцы опасаются потери почти 90 процентов урожая из-за отсутствия сезонных рабочих из Румынии и Украины.

Между тем, Еврокомиссия призвала не ограничивать передвижение сезонных рабочих во время пандемии коронавируса. В Брюсселе их считают наряду с медицинским персоналом, пожарными, полицейскими, а также работниками транспортной сферы и пищевой промышленности системно важными для ЕС. При этом отмечается, что пересечение границы должно сопровождаться адекватным медицинским контролем.

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