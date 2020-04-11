Новости

РВИО публикует документы о нацистских преступлениях в Европе 17:40
В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медицинского работника 17:34
Актриса фильмов ужасов Хилари Хит умерла от коронавируса 17:34
Умер актер из "Госпиталя МЭШ" Тимоти Браун 17:32
Жителям Чечни раздадут 400 тысяч медицинских масок 17:31
Муфтий Ингушетии умер после госпитализации с COVID-19 17:23
В Москве помыли Триумфальную арку 17:17
Появилась альтернативная сцена гибели Черной вдовы 17:08
Доктор Мясников: В России лучшие в мире показатели по излечению от коронавируса 16:57
Disney перезапустит мультфильм "Робин Гуд" для онлайн-проката 16:55
Роспотребнадзор ввел в Москве дополнительные меры по борьбе с COVID-19 16:47
Двух жителей Перми с коронавирусом принудительно положили в больницу 16:40
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы 16:39
Вакцину против коронавируса COVID-19 обещали к сентябрю 16:38
Челябинских ветеранов МВД поддержали продуктовыми наборами 16:35
В Смоленске умер первый пациент с коронавирусом 16:35
УАЗ "Вагон". Нереализованная замена для "Козлика" 16:27
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке 16:13
Психологи связали одиночество со стремлением к большим деньгам 16:12
В Индии впервые за тридцать лет стали видны вершины Гималаев 16:06
Песков отметил русофобию в США на фоне диалога Путина и Трампа 16:02
Жителю Краснодара грозит два года за попытку продать спецпропуск 16:00
Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы 15:54
Видео: боясь коронавируса, австралиец вывозит мусор на мини-танке 15:50
На Кубани потушили крупный лесной пожар 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 17:40
Рубрика: Общество

РВИО публикует документы о нацистских преступлениях в Европе

Текст: Елена Яковлева
Фото: Елизавета Микулина/РИА Новости Фото: Елизавета Микулина/РИА Новости
Фото: Елизавета Микулина/РИА Новости

Российское военно-историческое общество публикует документы Центрального архива Министерства обороны РФ, посвященные освобождению Красной Армией европейских стран.

Акция посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля.

Фото: Министерство обороны РФ
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад

На портале История.рф открыт спецраздел с документами из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Здесь будут представлены подлинные материалы, свидетельствующие о подвиге Советского воина-освободителя, а также документы, дающие представление о том ужасе и страданиях, которые являла собой нацистская машина смерти. Они без вымысла рассказывают о том, как и от чего мир спасла Красная Армия.

Проект ориентирован на широкого читателя, и, прежде всего, на молодое поколение России и Европы. Для этого каждый объект дополнен аннотацией на английском языке.

Фото: Музей Победы/ youtube.com
Музей Победы опубликовал онлайн-экскурсию о форсировании Днепра

Нацистские преступления не имеют срока давности и не должны быть забыты, иначе человечество вновь столкнется с угрозой "коричневой чумы".

- Архивы - это национальное достояние нашей страны. У нас есть военные документы, которые красноречиво свидетельствуют о том, как жестоко и хладнокровно уничтожала людей фашистская машина смерти, как советские воины освобождали и спасали истерзанных и обреченных на смерть людей. Публикуемые нами документы - своего рода "маяки памяти", призванные сделать все, чтобы нацистские преступления не остались безнаказанными, - заявил Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Первая часть материалов относится к зверствам нацистов на территории Европы.

Общество История 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы
Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики
Песков рассказал об отменном здоровье президента России
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ