РВИО публикует документы о нацистских преступлениях в Европе

Российское военно-историческое общество публикует документы Центрального архива Министерства обороны РФ, посвященные освобождению Красной Армией европейских стран.

Акция посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля.

На портале История.рф открыт спецраздел с документами из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Здесь будут представлены подлинные материалы, свидетельствующие о подвиге Советского воина-освободителя, а также документы, дающие представление о том ужасе и страданиях, которые являла собой нацистская машина смерти. Они без вымысла рассказывают о том, как и от чего мир спасла Красная Армия.

Проект ориентирован на широкого читателя, и, прежде всего, на молодое поколение России и Европы. Для этого каждый объект дополнен аннотацией на английском языке.

Нацистские преступления не имеют срока давности и не должны быть забыты, иначе человечество вновь столкнется с угрозой "коричневой чумы".

- Архивы - это национальное достояние нашей страны. У нас есть военные документы, которые красноречиво свидетельствуют о том, как жестоко и хладнокровно уничтожала людей фашистская машина смерти, как советские воины освобождали и спасали истерзанных и обреченных на смерть людей. Публикуемые нами документы - своего рода "маяки памяти", призванные сделать все, чтобы нацистские преступления не остались безнаказанными, - заявил Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Первая часть материалов относится к зверствам нацистов на территории Европы.