Сергей Шнуров посвятил новую песню врачам-супергероям

Сергей Шнуров посвятил свою новую песню врачам, которые оказались сегодня на передовой борьбы с эпидемией коронавируса.

Музыкант сравнивает медиков с супергероями. Чтобы спасти как можно больше жизней, они не спят ночами и работают по три смены подряд.

За первые сутки ролик посмотрели уже несколько тысяч человек. В комментариях люди благодарят людей за самоотверженную работу.

А мы напоминаем: чтобы у врачей было меньше работы и они успевали помочь тем, кому это остро необходимо, нам всем стоит строго соблюдать правила самоизоляциии.

Кстати

Сегодня, 11 апреля, в 17:00 на телеканале "Россия" стартует грандиозный телемарафон "Мы вместе" в знак благодарности всем, кто в эти дни противостоит глобальной пандемии - врачам, санитарам, волонтерам. На сцене Большого театра перед пустым залом выступят Юрий Башмет, Денис Мацуев, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Тамара Гвердцители, Константин Хабенский, Владимир Машков, Юлия Пересильд, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Константин Райкин, Александр Петров, Олег Газманов, Игорь Крутой, Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина и другие.