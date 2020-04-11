"Сириус" приглашает всех школьников на онлайн-олимпиаду

Образовательный центр "Сириус" поддержал московскую инициативу по проведению в онлайн-формате пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Попробовать решить нестандартные задачи теперь смогут ученики 4-10 классов из любого региона РФ.

Олимпиада пройдет с 20 апреля по 27 мая на платформе "Сириуса" в онлайне. Среди предметов: математика, информатика, химия, физика, биология и астрономия. Участвовать сможет любой ученик 4-10 класса. А по математике - даже младше, с 3 класса. Сложность задач будет такой же, как на школьном этапе Всероссийской олимпиады. Их разрабатывали ведущие эксперты "Сириуса" и московского Центра педагогического мастерства.

Как подать заявку? Зайти на сайт Центра "Сириус" - зарегистрироваться, выбрать предмет или несколько предметов. В дни проведения туров нужно будет перейти по ссылке, которая откроется в личном кабинете. Олимпиада позволит школьникам потренироваться в решении интересных задач, определить для себя самый интересный предмет и начать по нему усиленные занятия.

- Мы хотим показать школьникам мир за пределами школьной программы, чтобы каждый ребенок смог найти новые для себя задачи. Сейчас, когда практически все дети сидят дома, у них неожиданно появилось больше возможностей попробовать себя в разных направлениях, - говорит руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. - Мы используем передовой опыт Москвы, где первому этапу Всероссийской олимпиады уделяется повышенное внимание. Это ключевой этап выявления талантов и основа для дальнейших программ их развития. Наша задача - дать такие же возможности каждому школьнику страны.

Что интересно? После окончания тура авторы заданий олимпиады запишут видео, на котором объяснят решения и разберут типичные ошибки участников.

Результаты станут известны в течение двух недель после тура. По результатам олимпиады школьники получат рекомендации "Сириуса" по своему дальнейшему обучению и развитию. И что самое важное - будут приглашены в следующие дистанционные программы и конкурсные отборы на очные программы.

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