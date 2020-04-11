"Сириус" приглашает всех школьников на онлайн-олимпиаду

Олимпиада пройдет с 20 апреля по 27 мая на платформе "Сириуса" в онлайне. Среди предметов: математика, информатика, химия, физика, биология и астрономия. Участвовать сможет любой ученик 4-10 класса. А по математике - даже младше, с 3 класса. Сложность задач будет такой же, как на школьном этапе Всероссийской олимпиады. Их разрабатывали ведущие эксперты "Сириуса" и московского Центра педагогического мастерства.
Как подать заявку? Зайти на сайт Центра "Сириус" - зарегистрироваться, выбрать предмет или несколько предметов. В дни проведения туров нужно будет перейти по ссылке, которая откроется в личном кабинете. Олимпиада позволит школьникам потренироваться в решении интересных задач, определить для себя самый интересный предмет и начать по нему усиленные занятия.
- Мы хотим показать школьникам мир за пределами школьной программы, чтобы каждый ребенок смог найти новые для себя задачи. Сейчас, когда практически все дети сидят дома, у них неожиданно появилось больше возможностей попробовать себя в разных направлениях, - говорит руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. - Мы используем передовой опыт Москвы, где первому этапу Всероссийской олимпиады уделяется повышенное внимание. Это ключевой этап выявления талантов и основа для дальнейших программ их развития. Наша задача - дать такие же возможности каждому школьнику страны.
Что интересно? После окончания тура авторы заданий олимпиады запишут видео, на котором объяснят решения и разберут типичные ошибки участников.
Результаты станут известны в течение двух недель после тура. По результатам олимпиады школьники получат рекомендации "Сириуса" по своему дальнейшему обучению и развитию. И что самое важное - будут приглашены в следующие дистанционные программы и конкурсные отборы на очные программы.
Расписание
|Даты туров
|Предмет
|Классы (на момент участия)
|20-22 апреля
|Биология
|4-6
|21-23 апреля
|Биология
|7-8
|22-24 апреля
|Биология
|9-10
|26-28 апреля
|Астрономия
|4-10
|27-29 апреля
|Химия
|7-10
|12-14 мая
|Математика
|3-6
|13-15 мая
|Математика
|7-8
|14-16 мая
|Математика
|9-10
|19-21 мая
|Физика
|6-8
|20-22 мая
|Физика
|9-10
|25-29 мая
|Информатика
|4-10