СМИ: США модернизировали размещенные в ФРГ ядерные боеголовки

США модернизировали размещенные на территории Германии ядерные боеголовки типа B61, пишет немецкий журнал Spiegel.

Несколько лет назад издание впервые сообщило о том, что на базе ВВС Германии в Бюхеле, между Кобленцем и границей с Бельгией и Люксембургом, в подземных бункерах хранятся 20 ядерных боеголовок типа B-61, каждая со взрывной силой около 50 килотонн. Для сравнения: атомная бомба в Хиросиме имела взрывную мощность менее 15 килотонн.

Эти боеголовки, отмечается в публикации, осенью 2019-го были тайно вывезены военно-транспортными самолетами с базы в Бюхеле в США, где за два дня специалисты Пентагона модернизировали их программное обеспечение. При этом властям ФРГ, которые были проинформированы о секретной операции всего за несколько часов до ее начала, пришлось привести бундесвер в состояние повышенной боеготовности на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.

Американцы еще в 2013 году объявили о начале процесса модернизации указанных боеголовок. Новый вариант атомной бомбы, названный B61-12, должен не только заменить старые типы 3, 4, 7 и 10, но также вариант B61-11 и стратегическую бомбу B83. Последняя обладает взрывной силой до 1,2 мегатонны тротила, что более чем в 90 раз превышает мощность бомбы, взорвавшейся в Хиросиме.

По замыслу Пентагона, в 2024 году все старые боеголовки должны быть заменены модернизированными. Затем, согласно плану, новое оружие сможет использоваться боевыми самолетами, такими как F-16, истребителем-бомбардировщиком F-35 и стратегическими бомбардировщиками, такими как B-2 Spirit или новый бомбардировщик LRS-B. Истребители-бомбардировщики Tornado, размещенные в Бюхеле, должны также использовать новый B61-12, но только в качестве аналоговой бомбы с баллистическим глайдером ("Система 1"), способной нести как ядерный, так и конвенциональный заряд. С другой стороны, в качестве "Системы 2" она превращается в современную цифровую управляемую ракету, ядерную бомбу для современных цифровых самолетов, таких как F-35, Joint Strike Fighter. Это стало возможным благодаря, прежде всего, современному хвостовому устройству, которое разрабатывалось все эти годы Boeing Group в то же время, что и B61-12.