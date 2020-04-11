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11.04.2020 21:00
Рубрика: Общество

Исследование: социальная дистанция в 1,5 метра слишком мала для защиты

Текст: Алена Ларина

Опасность заражения здоровых людей коронавирусной инфекцией от инфицированных во время движения зависит от нескольких факторов, в том числе их положения в пространстве и ветра.

Проблему изучали ученые из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды), их выводы обнародованы в предварительном докладе.

Фото: Из личного архива семьи Ахмадеевых
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Медики рекомендуют соблюдать дистанцию, чтобы не "поймать" вирус от больного человека. Известно, что новая инфекция распространяется на микроскопических капельках жидкости, выделяемых через нос и рот зараженного при дыхании, чихании или кашле. При близком расстоянии можно вдохнуть COVID-19, или он попадет на лицо или руки.

В большинстве стран рекомендуют придерживаться расстояния в полтора-два метра от другого человека, но, как выяснилось,  это безопасно далеко не во всех случаях. Исследование ученых показало: если оказаться в воздушном кильватере бегуна, велосипедиста или быстро проходящего мимо человека, окажешься в облаке микрокапелек, которые тянутся за ним.

Кстати, эту особенность используют спортсмены: при беге в потоке другого бегуна снижается воздушное сопротивление, преодолеваемое бегущими. Но, чтобы обезопасить себя от заражения, такого соседства как раз-таки надо избегать.

"Аэрозоль" выделяется при активном дыхании, а не только при кашле и чихании. Имеет значение не только скорость впереди идущего, но и того, кто идет за ним или намерен его обогнать. Если второй человек пройдет от первого очень близко и быстро, то соберет на себя его крупные частицы. К тому же не нужно забывать о ветре.

Менее рискованно двигаться не позади, а на одной линии - сбоку или по диагонали. Вывод: идущим в одном направлении пешеходам надо придерживаться дистанции в четыре-пять метров, для бегунов и при медленной езде на велосипеде расстояние между людьми должно быть около десяти метров, при быстрой езде еще больше - не менее двадцати метров.

А при обгоне ученые рекомендуют сделать значительную дугу, чтобы находиться на большом расстоянии сбоку от того, кого необходимо обогнать. Результаты работы ученых еще неокончательные. Как отмечают авторы, планируется доработка исследования, поэтому итоговые цифры могут, отчасти, измениться.

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