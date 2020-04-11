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11.04.2020 11:55
Рубрика: В мире

Софи Лорен озвучила ролик, чтобы поблагодарить Италию за стойкость

Текст: Нива Миракян (Рим)

Крупнейший производитель макаронных изделий спродюсировал ролик, в котором весьма эмоционально поблагодарил Италию и итальянцев, проявивших небывалое единство в чрезвычайной ситуации.

Фото: CRUCIATTI / AFP
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Видеоряд собран из душещипательных кадров, рассказывающих о том, как страна пытается справиться с пандемией.

Стать голосом этого ролика было доверено женщине, которая является символом Италии, - Софии Лорен. Именно она воплощает в себе все лучшие качества этой страны - красоту, стать и непоколебимый дух. Участие Лорен в этом проекте было бесплатным. Актриса посчитала своим долгом поддержать Италию, благодаря которой она стала известной на весь мир.

В течение всего одной минуты выражается благодарность всем, кто каждый день продолжает работать, вопреки чрезвычайной ситуации: врачам, медсестрам, сиделкам, фармацевтам, кассирам, транспортникам, а также тем, кто вынужден работать удаленно.

Фото: Paolo MIRANDA / AF
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"Этой тишине, которая защищает наши улицы, и жизни, которая кричит с балконов. Для тех, кто замер, но еще двигается, и тех, кто дает все, ничего не прося взамен. Тем, кто измотан, но наполняет нас силами, чтобы надеяться. Красоте, которая не перестает напоминать нам о том, кто мы есть. Страху, который пробуждает смелость и улыбку, которая придает смысл каждому усилию. Тем, кто устал, но не сдается. Тем, кто далеко, но поддерживает нас. Для тех, кто потерян, но все еще чувствует себя как единая страна. Италии, которая, которая в очередной раз сопротивляется. СПАСИБО", - говорит Софи Лорен.

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