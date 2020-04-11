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Рубрика: В мире

США угрожают санкциями за отказ вывозить иностранных граждан

Текст: Александр Саможнев

США введут санкции в отношении стран, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях коронавируса, сообщает газета The New York Times. "Они или будут вывозить людей, или лишатся виз", - заявил президент Дональд Трамп.

Фото: REUTERS
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В соответствии с указом президента, санкции могут быть наложены на страны, которые отказываются или необоснованно откладывают прием своих граждан во время пандемии коронавируса. Министерство внутренней безопасности будет передавать в Госдеп информацию о нарушениях. На основании этих сведений в семидневный срок примут решение о введении визовых ограничений.

Между тем, в США сохраняется сложная ситуация с коронавирусом. По официальным данным, зарегистрировано 501 419 инфицированных, от болезни умерли 18 764 человека.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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