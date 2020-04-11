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11.04.2020 20:10
Рубрика: В мире

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Текст: Александр Саможнев

США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса.

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
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В пятницу был зарегистрирован печальный рекорд, за сутки от заболевания умерли 2 108 человек, сообщает университет Джона Хопкинса.

По данным исследователей, в США зафиксировано 18 860 летальных исходов, а общее число подтвержденных случаев коронавируса составляет 500 594, выздоровели 29 223 гражданина.

Для сравнения: в Италии, подвергшейся тяжелому испытанию коронавирусом, умерли 18 849 человек, а общее число инфицированных составляет 47 577, вылечились 30 455.

В Нью-Йорке зафиксирован высокий уровень смертности, морги не справляются со своей работой. Покойников хоронят в братских могилах на острове Харт Айленд, свидетельствуют снимки, сделанные с беспилотника. Только в штате Нью-Йорк жертвами коронавируса стали семь тысяч человек.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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