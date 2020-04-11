Суды не должны включать нерабочие дни в сроки исковой давности

Объявленные главой государства нерабочие дни не должны включаться в сроки процессуальной давности, сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов. Это значит, что в эти дни приостановлено в том числе течение сроков исковой давности и жалоб на принятые решение.

Например, если в отношении гражданина вынесен судебный приказ, у человека есть десять дней, чтобы представить свои возражения. Тогда приказ будет отменен. Если приказ будет вынесен в апреле, десятидневный срок начнет течь с того дня, который официально станет первым рабочим днем.

При этом суды, хотя и ввели серьезные ограничения, продолжают свою работу. Документы принимаются по почте или через Интернет. Рассматриваются неотложные дела. При этом, как подчеркнул Виктор Момотов, президиумы Верховного суда России и Совета судей РФ в своем совместном постановлении дали судам на местах право принимать решение о рассмотрении и других дел. Все зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

"Суд сам вправе определить, что является неотложным", сказал Виктор Момотов. Он также объяснил, на что должны обратить внимание судьи, принимая решения, является ли дело неотложным. Есть очевидные ситуации, когда речь идет об аресте человека или рассмотрении дела об административном правонарушении. Но есть и другие обстоятельства. Например, как сказал Виктор Момотов, суды должны изучить, не приведет ли отложения дела к необратимым последствиям. Неотложными могут оказаться некоторые семейные споры или дела о взыскании алиментов.

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