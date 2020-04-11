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11.04.2020 09:00
Рубрика: Культура

Тина Канделаки посоветовала, что смотреть в самоизоляции

Текст: Сусанна Альперина
Трудно выбрать, что именно смотреть, когда сейчас в онлайн-формате проходит столько интересного. Но, к счастью, в обществе есть авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие. И мы составили вместе с несколькими из них "именные списки" фильмов и сериалов. Принцип был один - рекомендовать самое любимое и проверенное. Если хочется - прокомментировать. Если нет - только названия. Зрителям остается только довериться и прислушаться.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тина Канделаки, генеральный продюсер "Матч ТВ":

1. Шикарный сериал с Риз Уизерспун "Утреннее шоу". Его можно посмотреть на Apple TV.

2. "Колл-центр", который сейчас все обсуждают. Первый очень яркий пример с точки зрения насилия, провокации и агрессии в отечественной сериальной индустрии, и очень яркая заявка для любителей японского кино.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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3. "Год культуры" с Федором Бондарчуком. Дядя Федор всегда дядя Федор, поэтому тем, кому понравился сериал "Домашний арест" и те, кто хочет посмотреть на приключения российского чиновника в настоящей России, - добро пожаловать. Особенно, если вы поклонник Федора Бондарчука.

4. "Война семей" для тех, кто любит комедии. Две семьи, Монтекки и Капулетти, одну возглавляет Александр Робак, вторую - Егор Бероев. Сериал достаточно ироничный, сентиментальный и комичный, вызывает добрую улыбку. Думаю, что в такой трудный период этот сериал вызовет чувство теплоты и покажет, что иногда здорово оказаться с близкими в запертом пространстве.

5. "Ключи Локков". Очень крутой мистический сериал на Netflix для тех, кто любит детские сказки про путешествие во времени и пространстве.

6. Второй сезон сериала "Видоизмененный углерод". Не могу сказать, что этот сезон лучше, чем первый, но те, кто, как я, с удовольствием посмотрели первый сезон, наверняка будут вынуждены хоть краем глаза посмотреть и второй.

7. "Мессия". Отличное время для этой истории, ведь многие сегодня винят в пандемии всемирный заговор. Как можно разрушить весь мир? С помощью вирусов и религии. Этот вариант именно про религию, когда за стенами КГБ новый Мессия начинает разрушать Америку изнутри. Пропагандистская история, настолько уморительная в своей нереализованности с точки зрения сценария, что на это стоит посмотреть.

Фото: instagram.com/mikhailovskytheatre
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8. "И повсюду тлеют пожары". Очень рекомендую! Сериал о двух женщинах, в главных ролях Риз Уизерспун и Керри Вашингтон, которые играют полярных оппонентов с точки зрения их социального места в обществе. Одна - белая богатая американка, а другая - темнокожая афроамериканка, не имеющая крыши над головой, зато с сомнительным прошлым, непонятным настоящим и будущим. Они встретятся и пройдут определенный отрезок жизни вместе. Очень хорошая детективная история, особенно для тех, кто любит семейные саги.

9. Сериал "Магомаев", 2020. Российская биографическая драма с элементами мюзикла. Действие разворачивается во время брежневского застоя. Милош Бикович в роли Муслима Магомаева смотрится очень органично.

10. Фильм "Заражение" Стивена Содерберга - рассказ о всемирном заговоре, который возникает уже после того, как инфекция разлетается по миру. Крепитесь, сегодня этот фильм особенно страшен.

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