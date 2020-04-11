Тина Канделаки посоветовала, что смотреть в самоизоляции

Тина Канделаки, генеральный продюсер "Матч ТВ":
1. Шикарный сериал с Риз Уизерспун "Утреннее шоу". Его можно посмотреть на Apple TV.
2. "Колл-центр", который сейчас все обсуждают. Первый очень яркий пример с точки зрения насилия, провокации и агрессии в отечественной сериальной индустрии, и очень яркая заявка для любителей японского кино.
3. "Год культуры" с Федором Бондарчуком. Дядя Федор всегда дядя Федор, поэтому тем, кому понравился сериал "Домашний арест" и те, кто хочет посмотреть на приключения российского чиновника в настоящей России, - добро пожаловать. Особенно, если вы поклонник Федора Бондарчука.
4. "Война семей" для тех, кто любит комедии. Две семьи, Монтекки и Капулетти, одну возглавляет Александр Робак, вторую - Егор Бероев. Сериал достаточно ироничный, сентиментальный и комичный, вызывает добрую улыбку. Думаю, что в такой трудный период этот сериал вызовет чувство теплоты и покажет, что иногда здорово оказаться с близкими в запертом пространстве.
5. "Ключи Локков". Очень крутой мистический сериал на Netflix для тех, кто любит детские сказки про путешествие во времени и пространстве.
6. Второй сезон сериала "Видоизмененный углерод". Не могу сказать, что этот сезон лучше, чем первый, но те, кто, как я, с удовольствием посмотрели первый сезон, наверняка будут вынуждены хоть краем глаза посмотреть и второй.
7. "Мессия". Отличное время для этой истории, ведь многие сегодня винят в пандемии всемирный заговор. Как можно разрушить весь мир? С помощью вирусов и религии. Этот вариант именно про религию, когда за стенами КГБ новый Мессия начинает разрушать Америку изнутри. Пропагандистская история, настолько уморительная в своей нереализованности с точки зрения сценария, что на это стоит посмотреть.
8. "И повсюду тлеют пожары". Очень рекомендую! Сериал о двух женщинах, в главных ролях Риз Уизерспун и Керри Вашингтон, которые играют полярных оппонентов с точки зрения их социального места в обществе. Одна - белая богатая американка, а другая - темнокожая афроамериканка, не имеющая крыши над головой, зато с сомнительным прошлым, непонятным настоящим и будущим. Они встретятся и пройдут определенный отрезок жизни вместе. Очень хорошая детективная история, особенно для тех, кто любит семейные саги.
9. Сериал "Магомаев", 2020. Российская биографическая драма с элементами мюзикла. Действие разворачивается во время брежневского застоя. Милош Бикович в роли Муслима Магомаева смотрится очень органично.
10. Фильм "Заражение" Стивена Содерберга - рассказ о всемирном заговоре, который возникает уже после того, как инфекция разлетается по миру. Крепитесь, сегодня этот фильм особенно страшен.