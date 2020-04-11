В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медицинского работника

За жизнь уже более двух тысяч пациентов, у которых в Беларуси подтвержден к субботе диагноз COVID-19, продолжается борьба медицинского персонала в стационарах республики. Правда, число больных, скончавшихся от эпидемии, выросло уже до 23, подтвердил 11 апреля источник в Минздраве, уточнив, что общее число инфицированных в республике достигло 2226 человек.

По данным министра здравоохранения РБ Владимира Караника, которые приводит БЕЛТА, в стране подтверждено инфицирование коронавирусом и 301 работника системы здравоохранения, причем больше всего заболевших медиков зафиксировано в столице.

Руководство здравоохранения, заверил министр, постоянно отслеживает и прогнозирует ситуацию для того, чтобы "не допустить перегрузки системы здравоохранения и возникновения трудностей в доступности медицинской помощи". Он напомнил также об ответственности за нарушение режима самоизоляции контактов первого уровня, граждан, которые вернулись из-за границы, а также о других рекомендациях по социальному дистанцированию. "Если эти рекомендации не выполнять, цифры будут совсем другими", - констатировал Караник.

Ситуация с заболеваемостью пневмонией, по словам министра, анализируется ежедневно. "Поступившие, выписанные, находящиеся на лечении. Мы видим динамику по всем регионам. По большинству ситуация достаточно спокойная", - полагает он.

Отвечая на вопрос журналистов о ситуации на строящейся в Островце АЭС, министр дал понять, что там сейчас в изоляции находятся сто человек. Речь идет о группе российских рабочих и контактах первого уровня. Караник напомнил, что первый анализ проводился тестами иностранного производства, и результат был положительный. Правда, повторный анализ, проведенный иной тестовой системой, показал отрицательный результат. "Мы отправили оба результата в референс-лабораторию, чтобы перепроверить правильность тестов. Все пациенты и их контакты изолированы и находятся под медицинским наблюдением", - заверил министр.

Кстати, представитель миссии Всемирной организация здравоохранения в Беларуси Патрик О'Коннор отметил, в свою очередь, доступность информации о ситуации с пандемией. Данные республиканского Минздрава по ситуации с коронавирусом, по его словам, обширные и полные. Они целиком отражают ситуацию в стране. Международная миссия, пояснил он, "получилась комплексной и всесторонней, эксперты работали по разным направлениям и сами могли корректировать программу".

Кроме того, глава миссии подтвердил, что лично "видел довольно большой объем данных. Понятно, что это постоянно развивающаяся ситуация и зачастую накопление данных идет с некоторым опозданием", - сказал он, добавив, что данные отражают ситуацию в стране. При этом, представитель ВОЗ отметил обеспеченность медиков индивидуальными средствами защиты, и обратил внимание на важность их производства на местном уровне, в то время как в мире, признался он, эти возможности сокращаются.