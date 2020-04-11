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11.04.2020 10:48
Рубрика: Общество

В Яндекс.Школе появилось 150 "космических" задач

Текст: Ксения Колесникова

Яндекс и московский Музей космонавтики подготовили 150 заданий для учеников 1-5 класса по русскому языку и математике. Все они - про космос. Задания серии "Просто космос" разработаны с учетом школьной программы. Методисты составили их так, чтобы "прокачать" навык обучения у детей.

У каждого класса - своя тема. Первоклассникам расскажут о животных в космосе, второклассникам - о космической еде, с ребятами из 3-го класса обсудят искусственные спутники Земли и планетоходы, 4-й класс займется изучением Луны, а -5-й - узнает, что такое космический мусор. Из класса в класс условия усложняются: от более простых заданий для детей 7-9 лет - к более сложным, требующим абстрактного мышления.

Задания доступны в Яндекс.Школе - бесплатной образовательной платформе, которая позволяет учить и учиться в условиях карантина. Чтобы познакомиться с космическими заданиями, достаточно зарегистрироваться на сайте Школы. Примеры заданий можно посмотреть на странице Музея.

Также на платформе Яндекс.Школа доступно виртуальное путешествие по московскому Музею космонавтики для учеников 1-5 классов. Интерактивная подборка "Просто космос", созданная вместе с музеем ко Дню космонавтики (его праздную завтра, 12 апреля), познакомит школьников с самыми интересными историями про орбитальные полеты. Ребята смогут посмотреть записанные специально для проекта экскурсии с видеохрониками. Увидеть объекты, о которых говорилось в задачах. Экскурсоводы объяснят правильные ответы на примерах экспонатов музея. Слушатели узнают о Белке и Стрелке, строительстве МКС, о языке, на котором говорят в космосе, и о жизни на орбите, поздравлении с 8 марта с поверхности Луны или о том, как космические полеты могут задать моду на прически.

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