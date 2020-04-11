В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау

Всемирно известный вулкан Анак-Кракатау проснулся в Индонезии. Он выбросил огромный поток пепла, дыма и лавы. Как сообщает 9 News, на острове происходит "большое магматическое извержение", вулкан отправляет пепел в воздух на высоту до 15 километров. Он расположен на Малайском архипелаге в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра.

Последний раз Кракатау, высота которого 813 метров, извергался в 2018 году. Инфраструктуре острова были нанесены значительные разрушения: он уменьшился приблизительно до четверти своего размера. В результате возникшего после извержения Арак-Кракатау цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, получили ранения более 1,4 тысячи человек, около 16 тысяч человек лишились крова над головой.

Индонезийский центр по вулканологии и изучению последствий стихийных бедствий заявил, что после извержения в 2018 году диаметр кратера вулкана уменьшился до 110 метров по сравнению с 338 метрами двумя месяцами ранее. По оценкам экспертов, это показывает, насколько интенсивным может быть каждое извержение и насколько вулкан может опустошить окружающую его территорию.

Напомним, что в результате мощного извержения Кракатау в 1883 году были разрушены почти весь остров и сам вулкан. От острова после взрыва остались три небольших кусочка - Раката, Сергун, Раката-Кечил. 29 декабря 1927 года на этом месте произошло подводное извержение и появился новый вулкан, названный Анак-Кракатау.