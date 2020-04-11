Новости

На Сахалине нашли всех нарушителей карантина по коронавирусу 08:45
В Челябинской области подтверждены еще шесть случаев COVID-19 08:38
Академик РАН: Эпидемия COVID-19 пойдет на спад в начале июня 08:37
Обнаружена связь между загрязнением воздуха и смертностью от COVID-19 08:25
В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау 08:05
Мариинский театр представит онлайн произведения Прокофьева и Мусоргского 08:00
Петр Бирюков: Работы по благоустройству в Москве временно остановлены 07:40
Это маленький Sorento: появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet 07:20
В США число заразившихся коронавирусом превысило 500 тысяч человек 07:17
Мясников объяснил высокую смертность при использовании аппаратов ИВЛ 06:25
В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение самоизоляции 05:56
В Хабаровском крае скончался второй пациент с коронавирусом 05:46
Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с COVID-19 05:29
В США побит рекорд смертности от коронавируса 04:51
Вашингтон пообещал санкции не желающим забирать своих граждан странам 04:10
В Москве скончались 8 пациентов с коронавирусом 03:24
Россияне не смогут покинуть Турцию 11 апреля из-за отмены рейса 03:03
В Беларуси будут выпускать бюджетный кроссовер для российского рынка 02:25
В Японии талисманом самоизоляции стала фея 02:10
Шарапова вышла в финал виртуального Открытого чемпионата США 01:40
Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере 01:15
В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом 00:50
СМИ: США модернизировали размещенные в ФРГ ядерные боеголовки 00:16
Власти Турции ввели чрезвычайное положение в 31 городе 10.04.2020
Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов 10.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 08:05
Рубрика: В мире

В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау

Текст: Андрей Васильев

Всемирно известный вулкан Анак-Кракатау проснулся в Индонезии. Он выбросил огромный поток пепла, дыма и лавы. Как сообщает 9 News, на острове происходит "большое магматическое извержение", вулкан отправляет пепел в воздух на высоту до 15 километров. Он расположен на Малайском архипелаге в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра.

Фото: скриншот youtube.com
Начало извержения крупного вулкана в Японии удалось снять на видео

Последний раз Кракатау, высота которого 813 метров, извергался в 2018 году. Инфраструктуре острова были нанесены значительные разрушения: он уменьшился приблизительно до четверти своего размера. В результате возникшего после извержения Арак-Кракатау цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, получили ранения более 1,4 тысячи человек, около 16 тысяч человек лишились крова над головой.

Индонезийский центр по вулканологии и изучению последствий стихийных бедствий заявил, что после извержения в 2018 году диаметр кратера вулкана уменьшился до 110 метров по сравнению с 338 метрами двумя месяцами ранее. По оценкам экспертов, это показывает, насколько интенсивным может быть каждое извержение и насколько вулкан может опустошить окружающую его территорию.

Напомним, что в результате мощного извержения Кракатау в 1883 году были разрушены почти весь остров и сам вулкан. От острова после взрыва остались три небольших кусочка - Раката, Сергун, Раката-Кечил. 29 декабря 1927 года на этом месте произошло подводное извержение и появился новый вулкан, названный Анак-Кракатау.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с COVID-19
Собянин: Повышение детских пособий - мера не временная, а постоянная
Андрей Воробьев: Режим пропусков в Подмосковье будет вводиться поэтапно
Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах