В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы

Парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне обязательно будет - 9 мая или позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

До сих пор никаких решений о переносе праздничных мероприятий: Парада Победы и "Бессмертного полка" не принималось, подчеркнул Песков. Решения будут приниматься позже - с учетом развития ситуации, уточнил он.

Рассматриваются разные варианты, но, несомненно, Парад Победы и празднование состоятся.

"Я не знаю, будет это 9 мая или позже, но будет обязательно, потому что для нас по-другому представить себе невозможно, потому что важность Дня Победы для нас - это важность всей истории", - сказал Песков.