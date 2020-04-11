В Минздраве рассказали о роли морской соли в лечении коронавируса

В качестве метода профилактики коронавирусной инфекции возможно использование изотонического раствора хлорида натрия. Об этом говорится во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, опубликованных Минздравом России.

В ведомстве уточняют, что при возникновении острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), как правило, поражается слизистая носа и горла. Проявляется это в виде заложенности носа, першения и болей в горле. Диагностируются такие состояние как ринит и фарингит. Коронавирусная инфекция также относится к классу ОРВИ. Именно поэтому, как считают в Минздраве, подходы к профилактике и симптоматическому лечению COVID-19 схожи с профилактикой ОРВИ.

Так, стандартным подходом к профилактике и местному лечению ринита и фарингита является применение изотонического раствора хлорида натрия (иногда его называют солевым раствором, часто он изготавливается на основе морской соли).

Раствор хлорида натрия увлажняет слизистую оболочку носа, облегчает носовое дыхание, способствует удалению возбудителей как вирусных, так и бактериальных инфекций. Но при этом не нужно забывать и о мерах гигиены - о тщательном мытье рук, об использование кожных антисептиков и защитных масок.

При этом в Минздраве подчеркивают: лечение заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией, может быть назначено исключительно врачом. Выбор и комбинация лекарственных препаратов зависит от степени тяжести заболевания. Иными словами, если заболевание перешло в среднюю или тяжелую форму никакими профилактическими мерами уже, естественно, не обойтись.