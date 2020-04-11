Доктор Мясников: В России лучшие в мире показатели по излечению от коронавируса

В России на 145 млн человек с коронавирусом приходится менее 100 умерших, и на сегодняшний день это лучший показатель в мире. Об этом в своем Telegram-канале написал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Все говорят о "Германском чуде" и молчат про Русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России - меньше 100 на 145 млн", - приводит известный медик данные статистики.

"Притом, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии. И смерти от коронавируса сегодня не скроешь", - подчеркнул врач, добавив, что в России смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний.

Александр Мясников также отметил, что российская система здравоохранения, делающая упор не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям.

"В России в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них", - написал он.

Врач выразил надежду, что этими преимуществами не придется воспользоваться.

Александр Мясников особо отметил, что расслабляться нельзя: медики могут лечить болезни, но остановить распространение могут только люди при помощи самоизоляции. По его мнению, люди в большинстве переболеют и приобретут коллективный иммунитет, однако сейчас нужно "безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в наш".