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Рубрика: Общество

Вакцину против коронавируса COVID-19 обещали к сентябрю

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Не будем рано радоваться, чтобы не сглазить, но противоядие коронавирусу может объявится уже к сентябрю.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британские вирусологи готовы к испытанию на добровольцах разработанной ими вакцины против COVID-19 уже в ближайшие две недели. Такое осторожно оптимистическое заявление сделала профессор-вирусолог Оксфордского Университета Сара Гилберт. Насколько велик шанс на успех? На 80 процентов, считают оксфордские вирусологи.

Убийце-вирусу по всему земному шару противостоят лучшие вирусологи. Профессор Гилберт призналась, что работать приходится нон-стоп семь дней в неделю. Расхожее выражение "промедление смерти подобно" сегодня воспринимается учеными медиками как руководство к действию. В интервью британской газете The Times Сара Гилберт сказала: "Я полагаю, у нас есть большой шанс, что это начнет работать с учетом того, что мы уже делали с вакциной данного типа."

Однако стопроцентной гарантии солидные ученые дать пока не могут. Загадывать наверняка, что все будет готово к осени, было бы, по мнению британских вирусологов, возможно лишь при условии, что все пойдет как по маслу. "Никто не может дать гарантии, что это сработает", - признает профессор Гилберт.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Как выясняется, для ученых разрабатывающих антивирусную вакцину, карантинный режим значительно усложняет тестирование вакцины, так как контакты между людьми незначительны. А для скорейшего получения результата исследователям требуются территории, где заражаемость коронавирусом более обширна.

Ранее на этой неделе исследователи из Саутхэмтонского университета объявили об обнаружении вируса, который имеет "низкую защиту". А это означает, что разработать вакцину будет значительно проще.

Сегодня Соединенное Королевство является одним из "передовиков" по части финансирования разработчиков вакцины. Правительство Альбиона заявило, что если испытания вакцины пройдут успешно, то оно закупит миллионы препаратов с разработанной вакциной.

Однако не все разделяют оптимизм оксфордских вирусологов по части скорого появления противоядия COVID-19. Отдельные разработчики вакцин полагают, что потребуется не менее года на то, чтобы вакцина была готова к поставкам в медицинские учреждения.

Хотелось бы верить, что на сей раз счет будет в пользу оптимистов.

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