Вашингтон пообещал санкции не желающим забирать своих граждан странам

Президент США Дональд Трамп подписал документ, позволяющий Вашингтону вводить визовые санкции против стран, которые не хотят забирать своих граждан из США или затягивают данный процесс. "Эти страны создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев", - отмечается в заявлении, распространенном Белым домом.

О нарушениях госсекретарю должен сообщить глава министерства внутренней безопасности США. А уже потом будет принято решение о введении каких-либо ограничений. "Соединенные Штаты должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан, нарушающих законы США в условиях пандемии", - подчеркивается в подписанном Трампом документе.

США продолжают оставаться мировыми лидерами по числу зараженных коронавирусом. Согласно последним данным, COVID-19 заразились 452 852 американца. Скончались более 16 тысяч человек.