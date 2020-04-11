Верховный суд разъяснит применение законов о наказании за нарушение самоизоляции

Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что Верховный суд России подготовит разъяснения для судов, как применять законы, связанные с применением ограничительных мер против распространения инфекции. Скорее всего будет подготовлен обзор судебной практики.

Об этом Виктор Момотов рассказал на сессии Петербургского международного юридического форума "9 1\2: законы коронавируса", проходящем в режиме онлайн. "Подробно и детально будут даны ответы на вопросы применения как процессуального, так и материального права", - подчеркнул Виктор Момотов.

Верховный суд России уже направил в региональные суды письмо с предложением высылать вопросы, возникшие на практике. Вся информация, в том числе принятые решения, анализируются в высшей судебной инстанции. Как поясняют эксперты Верховного суда, в России реализуются меры по противодействию коронавирусной инфекции, включающие в том числе объявление нерабочих дней, ограничение перемещения граждан, приостановление деятельности некоторых организаций. Например, установлены правила поведения граждан в чрезвычайных ситуациях, установлена ответственность за нарушение этих правил. Верховный суд России детально прояснит, как толковать и применять принятые нормы.