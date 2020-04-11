Во Франции впервые уменьшилось число тяжелых больных от коронавируса

Во Франции за последние сутки на излечение поступили 2044 пациента с подтвержденным коронавирусом. Количество больных в реанимации составляет 6883. За последние три дня их число постоянно снижается. Это позволяет утверждать о стабилизации ситуации, заявил руководитель Генеральной дирекции здравоохранения Жером Соломон.

"Вероятно, вырисовывается высокое плато, однако эпидемия по-прежнему активна. Мы должны быть мобилизованными и осторожными", - отметил медик.

По словам Жерома, число умерших от коронавируса в больницах и социальных учреждениях превысило 13,8 тысячи. За минувшие сутки из жизни ушли 353 человека. В домах престарелых от коронавируса скончались 4889 граждан. В общей сложности подтверждены 93 790 случаев заболевания.