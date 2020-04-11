Врачи рассказали, какой кашель часто указывает на онкологию

Один из самых распространенных симптомов рака легких - длительный изнуряющий кашель. Насторожиться стоит, если кашель не проходит в течение трех недель, пояснили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

При этом многие пациенты с онкологией отмечают, что кашель часто сопровождается болью в груди, а в некоторых случаях - хрипотой или одышкой.

Крайне тревожный признак - появление мокроты ржавого цвета или крови при кашле. Как пояснили NHS, безусловно, это не означает, что у человека онкология. Такого рода выделения бывают и при бронхите, кровотечениях из носа, инфекциях грудной клетки и так далее. Однако в любом случае это серьезный повод обратиться к врачу. Ранее исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта в США выяснили, что люди, регулярно употребляющие йогурты и клетчатку, гораздо реже остальных болеют раком легких.