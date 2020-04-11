YouTube удалил интервью главврача больницы в Коммунарке каналу RT

Сервис YouTube удалил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.

Ролик с названием "Все ответы про коронавирус - от главврача спецбольницы" был размещён на официальном канале "RT на русском" и набрал три миллиона просмотров. Интервью было проведено в рамках специального проекта RT "Эпидемия".

Модераторы видеохостинга объяснили удаление ролика тем, что он был отмечен как "недопустимый". И заявили, что в видео есть некие "нарушения правил сообщества". Также заявлено, что из-за эпидемии нового коронавируса процедура проверки контента была частично изменена.

Канал RT заявил о намерении подать апелляцию и запросы "во все релевантные российские и международные организации по поводу того, что YouTube может просто взять и удалить популярный фильм".