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12.04.2020 07:55
Рубрика: В мире

Адвокат Ассанжа заявила, что он отец ее детей

Текст: Максим Макарычев
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявила, что тайно родила двоих детей от него, когда тот скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне и готовился к процессу об экстрадиции в США.

Стелла Моррис, юрист южноафриканского происхождения, которой сейчас 37 лет сказала, что родила первого сына, Габриэля, в 2017 году. К этому времени Ассанж прятался в посольстве Эквадора в Лондоне в течение четырех лет. Их второй ребенок - Макс - родился в прошлом году. Процесс появления детей на свет снимали на камеру, а отснятый материал отправили Ассанжу.

Фото: REUTERS/Andrew Winning
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В прошлом году она смогла пройти в лондонскую тюрьму, где находится Ассанж, с малолетним сыном, сказав охране, что малыш нуждается в кормлении. Ассанж, по ее словам, был непомерно счастлив, увидев сына. Стелла Морис заявила, что теперь у Ассанжа возникли искренние опасения за здоровье, вызванное распространением коронавируса и его изоляцией в тюрьме, сообщает британское агентство печати Press Association. Супругам удалось сохранить свои отношения и рождение детей в тайне от эквадорских дипломатов, которые предоставляли убежище Ассанжу в посольстве в течение семи лет.

"Я очень люблю Джулиана и с нетерпением жду свадьбы с ним", - сказала Моррис в интервью Dailymail. По ее словам, впервые они встретились за чашкой чая в Лондоне в 2011 году, когда их общая подруга Дженнифер Робинсон, работавшая адвокатом Ассанжа, представила их друг другу. Моррис, которая провела некоторое время в Швеции, бегло говорила по-шведски и помогала Ассанжу защищаться от обвинений в изнасиловании, предъявленных ему в 2010 году в этой стране. Спустя несколько лет эти обвинения были сняты.

Фото: REUTERS/Andrew Winning
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"В начале это были рабочие отношения. Я была в посольстве каждый день, и Джулиан стал мне другом. Но за эти годы он превратился из человека, которого мне нравилось видеть, в мужчину, которого я хотела видеть больше всего на свете", - сказала адвокат, добавив, что они даже планировали попытаться пожениться в посольстве после того, как он выбрал для нее бриллиантовое кольцо в интернете. У Ассанжа, родившегося в Австралии, также есть старший сын от предыдущих отношений.

Супруги, которые были помолвлены в 2017 году, считают, что сотрудники разведки США пытались украсть ДНК Габриэля из его подгузников, когда у них возникло подозрение, что Ассанж является его отцом. Одно время британский Скотланд-Ярд круглосуточно следил за Ассанжем, но непомерная стоимость расходов на слежение, превышающая 16 миллионов долларов, вызвала негативную реакцию налогоплательщиков, и полицейские были вынуждены свернуть операцию.

Экстрадиции Ассанжа, которого в прошлом году перевели в тюрьму строгого режима Бельмарш в Англии, добиваются в США, обвиняя его в шпионаже и утечке тысяч документов американской разведки. По совокупности обвинений ему грозит до 170 лет тюремного заключения.

В мире Европа Великобритания В мире США Джулиан Ассанж: история борьбы

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