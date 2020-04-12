Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Запрет на ввоз дешевого автомобильного топлива из-за рубежа возможен, как временная антикризисная мера, сроком на полгода. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

При этом министр отметил, что рост цен на топливо в России не превысит темпов инфляции, и, скорее всего, такое положение вещей сохранится и в дальнейшем.

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.

По мнению экспертов, данная мера может потребоваться, только если такая ситуация с ценами на автомобильное топливо сохранится в долгосрочном периоде. Для организации поставок необходимы мощности и время, которого просто может не хватить, поскольку ситуация на рынке меняется очень быстро. Кроме того, потребление топлива в России снижается. По разным оценкам, оно упало на 10-15% за последний месяц из-за карантинных мер, принимаемых для сдерживания эпидемии коронавируса. Из-за этого дополнительные объемы топлива могут оказаться невостребованными.