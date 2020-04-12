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12.04.2020 19:07
Рубрика: Общество

Не сгубили Вену

75 лет назад Красная армия освободила от фашистов столицу Австрии
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
13 апреля отмечается 75-я годовщина освобождения Вены от немецко-фашистских захватчиков. Германское руководство придавало обороне венского направления большое значение. Немцы надеялись надолго задержать войска Красной армии в горно-лесистой местности на границе Венгрии и Австрии, выиграв время для политического решения. 6 апреля 1945 года Гитлер заявил, что месторождение нефти в районе Вены имеет решающее значение для дальнейшего ведения войны. Нацисты пообещали ему любой ценой сохранить город под контролем Вермахта.

Началась операция 16 марта 1945 года с перехода в наступление ударной группировки 3-го Украинского фронта, оказавшееся для противника внезапным. Прорвав оборону севернее Секешфехервара, войска 9-й и 4-й гвардейских армий начали продвигаться в западном и юго-западном направлениях. 29 марта южнее озера Балатон перешли в наступление войска левого крыла 3-го Украинского фронта. Противник, используя многочисленные дефиле, узкие горные проходы, реки, оказывал упорное сопротивление наступавшим советским войскам. Тем не менее оборона врага была прорвана на всю глубину.

Фото: РИА Новости
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Бои на ближних подступах к Вене и в городе проходили с 5 по 13 апреля и носили ожесточенный характер. Оборонявшая Вену группировка включала в себя 9 дивизий, 8 из них были танковыми, в том числе такие элитные части, как танковая дивизия СС "Мертвая голова".

В ночь на 11 апреля началось форсирование Дунайского канала советскими войсками. Развернулись последние, завершающие бои за Вену. Героическими усилиями был высажен тактический десант Дунайской военной флотилии по захвату стратегически важной переправы в Вене - Имперского моста. Десантники быстро овладели мостом и обезвредили мины, установленные немцами. В составе десанта участвовал будущий народный артист РСФСР Георгий Юматов (сыграл главную роль в художественном фильме "Офицеры").

Сопротивление врага в Вене было сломлено в ночь с 12 на 13 апреля, когда по занятым противником кварталам к Имперскому мосту прорвался воздушно-десантный батальон. Передовой отряд батальона скрытно под настилом моста перебрался на другой берег Дуная и, уничтожив оборонительную линию противника, удерживал мост с помощью подошедших бронекатеров до подхода основных сил советских войск.

Фото: РИА Новости
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"Уже к 1 мая 1945 года советская военная администрация выделила из армейских ресурсов 800 тонн муки, 7 тысяч тонн зерна, 1 тысячу тонн бобов, 300 тонн мяса, 200 тонн сахара и масла, 1 тысячу тонн семян подсолнечника и другие продукты, - рассказал "РГ" профессор Военного университета Минобороны РФ, доктор исторических наук Юрий Рубцов. - Хочется задать вопрос тем западным политикам, которые утверждают, что Красная армия несла в Европу оккупацию, а не освобождение: "оккупанты" так себя ведут?".

Общество История 75-летие Победы

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