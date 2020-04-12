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12.04.2020 22:02
Рубрика: В мире

Пасха по-итальянски

Большинство жителей Апеннин не смогли на главный католический праздник повидаться с родителями
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Столичный выпуск № 79(8133)
Католическая пасха - один из самых любимых и самых "семейных" праздников - на Апеннинах проходит в этом году в аномальных для жизнерадостных итальянцев условиях самоизоляции и карантина. Пересмотреть привычный жизненный уклад пришлось всем - от среднестатистических граждан до руководства страны, от простых священников и до Папы Римского.
Итальянцы тяжело переносят разлуку с близкими и невозможность повидаться на праздник. Фото: Reuters Итальянцы тяжело переносят разлуку с близкими и невозможность повидаться на праздник. Фото: Reuters
Итальянцы тяжело переносят разлуку с близкими и невозможность повидаться на праздник. Фото: Reuters

В период пасхальных каникул в Италии неизменно царил небывалый ажиотаж, который создавали не только местные жители, но и толпы туристов и паломников, на появление которых в 2020 году рассчитывать не приходилось. Из-за коронавируса итальянцы не cмогли навестить своих многочисленных родных и обнять друзей. И даже если кто-то попытался бы покинуть пределы своего населенного пункта, то непременно попал бы в руки патрульных, число которых в предпасхальные дни увеличилось в разы, либо в поле зрение вездесущих дронов, скрупулезно контролирующих несанкционированные перемещения.

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Многим жителям Апеннин пришлось праздновать Пасху и без живущих в одном и том же с ними городе пожилых родственников, находящихся в зоне риска. Их отсутствие делает этот светлый праздник бесконечно грустным и обыденным.

"Хранителями традиций являются наши родители. Без них мы будем вынуждены ограничиться банальным разбиванием яиц, незатейливым обедом в узком семейном кругу и просмотром телевизора", - поделись планами мои приятельницы Мануэлла и Валентина.

Их слова подтверждает исследование, сделанное ассоциацией Coldiretti. Эксперты пришли к выводу, что в этом году в одной семье из трех в пасхальном застолье приняли участие всего двое человек и лишь в 47 процентах семей за столом чудом оказались 3-4 человека. В последнем случае это в большей степени касается итальянцев, чьи родители проживают в одном с ними кондоминиуме.

"Мне несказанно повезло. Моя мама, к счастью, живет со мной в одном доме, этажом ниже. Но в этом году мне будет очень не хватать нашей традиционной поездки в Неаполь. Каждый год мы встречались там всей нашей большой семьей в доме моей тетушки", - посетовала еще одна моя знакомая Розалия.

В большинстве своем жители Апеннин действительно тяжело переносят разлуку с близкими. Для итальянцев семья - не просто банальная ячейка общества, а важнейший элемент, вокруг которого они выстраивают всю свою жизнь. Но есть среди них и те, которые стараются смотреть на происходящее трезво, пытаясь адаптироваться к новой действительности при помощи технологий.

"В этом году я впервые сам испек традиционный неаполитанский пирог казатьелло. Чтобы все пошло как по маслу, процессом через Скайп руководила моя мама, которая не может ввиду возраста выходить из дома", - поделился с "РГ" римлянин Симоне Тараска, который, как и многие жители Апеннин, предпочел в этом году сделать праздничное лакомство своими руками. Этот тренд подтверждают данные, согласно которым за 4 недели перед пасхальными выходными в 2019 году было продано 11 млн коробок с куличами, а в этом году на 50 процентов меньше (лишь 5,5 млн).

Фото: Владимир Снегирев/РГ
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А еще Симоне и его жена Федерика решили на Пасху сделать благое дело и поддержать владельца одного из римских рестораторов, переживающего из-за карантина непростые времена. Они заказали у него два обеда с доставкой на дом и предложили всем своим друзьям поступить таким же образом.

Небывалую гибкость проявляет в эти дни также католическая церковь, которая почти полностью ушла в онлайн - все приуроченные к празднику службы проходили без участия прихожан и транслировались в интернете. С момента объявления пандемии Папа Франциск проводит все обряды в присутствии лишь нескольких помощников, обращаясь к верующим дистанционно. Перед Пасхой, в Страстную пятницу, впервые за 55 лет Понтифик был вынужден нарушить традицию и провести Крестный ход не у стен Колизея, а перед девственно пустым собором Святого Петра. Компанию Франциску составили лишь пятеро заключенных из итальянского города Падуя, который сильно пострадал от вируса, а также пятеро врачей и медсестер из Ватикана.

Итальянцы вынуждены ограничиться банальным разбиванием яиц, незатейливым обедом в узком семейном кругу и просмотром телевизора

А вот пасхальный ужин жителей Милана, который оказался в эпицентре трагедии, скрасил в этом году знаменитый итальянский оперный певец Андреа Бочелли, давший бесплатный онлайн-концерт "Музыка надежды" в пустом миланском кафедральном соборе "Дуомо".Учитывая чрезвычайные обстоятельства, Бочелли, исполнившему музыкальные композиции Ave Maria и Sancta Maria, аккомпанировал лишь штатный органист собора Эмануэле Вианелли.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Я верю в силу совместной молитвы, я верю в христианскую Пасху, универсальный символ возрождения, который действительно нужен каждому прямо сейчас, независимо от того, верующий ли человек или нет. Благодаря музыке, транслируемой в прямом эфире и объединяющей миллионы сложенных рук по всему миру, мы обнимем пульсирующее сердце этой израненной Земли..." - написал 61-летний тенор в своем Instagram.

Пасхальные каникулы на Апеннинах длятся вплоть до 13 апреля. Итальянцам предстоит пройти еще один тест на устойчивость и отметить достойно Светлый Понедельник, в который они привыкли встречаться с друзьями в летних кафе, ресторанах на открытом воздухе или в парках на пикниках. В этом году такой роскоши они позволить себе по понятным причинам никак не смогут. Чтобы хоть как-то скрасить этот теплый весенний день, им, похоже, придется вновь довольствоваться выходом на свои балконы и террасы, которые уже успели стать главными символами их карантинной жизни.

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