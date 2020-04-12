Новости

Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за нефтяную сделку 12.04.2020
Доклад СDС: коронавирус может перемещаться по воздуху на расстояние 4 метра 12.04.2020
Умер бывший руководитель Госфильмофонда Николай Бородачев 12.04.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 12.04.2020
В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции 12.04.2020
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова вышла на связь 12.04.2020
МИД РФ осудил попытки США переложить вину за пандемию на другие страны 12.04.2020
Министр обороны Сербии благодарил российских военных за помощь 12.04.2020
Во Франции более 14 тысяч человек скончались от коронавируса 12.04.2020
МИД РФ осудил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики 12.04.2020
Электронный пропуск в Подмосковье можно оформить через приложение 12.04.2020
Президент Аргентины: Я предпочту 10% бедных граждан, чем 100 тысяч мертвых 12.04.2020
Москвич открыл стрельбу по полицейским через дверь квартиры 12.04.2020
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая 12.04.2020
Не стало публициста и кинокритика Александра Тимофеевского 12.04.2020
Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков разработано для регионов 12.04.2020
В смоленском интернате COVID-19 заподозрили у 89 пенсионеров 12.04.2020
Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго 12.04.2020
Власти предупредили о мошенничествах с цифровыми пропусками в соцсетях 12.04.2020
В Саранске Росгвардия взяла под охрану общежитие с карантином по COVID-19 12.04.2020
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа 12.04.2020
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда 12.04.2020
Новак: Восстановление нефтяного рынка будет происходить медленно 12.04.2020
Режим самоизоляции в Курганской области продлен до 19 апреля 12.04.2020
Могут ли защитить от вирусов и бактерий автомобильные ионизаторы 12.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 23:42
Рубрика: Общество

Изолированная весна

80 процентов россиян соблюдают режим самоизоляции
Текст: Владимир Емельяненко, Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
Подавляющее большинство россиян - 79,2 процента - соблюдают режим самоизоляции, почти не выходят на улицу и не встречаются с пожилыми родными, ограничиваясь телефонным общением. Это рекорд, считают социологи ВЦИОМ.

"Подавляющее большинство россиян ограничили контакты, сидят дома либо уехали на дачу, - пояснил "РГ" глава ВЦИОМ Валерий Федоров. - А если мы спрашиваем о близких родственниках, друзьях и знакомых, то 81 процент (а в Москве даже 90) опрошенных говорят, что они на самоизоляции".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Как отразился карантин на детях, находящихся на семейном обучении

По его мнению, законопослушность явлена весьма высокая, "но, разумеется, не стопроцентная". Когда объявили нерабочую неделю, доля тех, кто самоизолировался, росла. Затем, когда определилось, что мы обречены на карантин, как минимум на месяц, доля таковых стала сокращаться. Но не радикально, большинство все-таки выполняет требования самоизоляции. Судя по последнему опросу, 63 процента россиян считают, что власти приняли достаточные меры, 26 процентов, что недостаточные, и 5 уверены, что избыточные. Доля тех, кто полагает меры достаточными, растет, а недостаточными - падает.

"Если в ближайшее время не будет вспышек смертности, то будет и дальше расти доля тех, кто считает меры достаточными. Если же мы будем свидетелями роста смертности, вырастет и доля сторонников более жестких стандартов общественного поведения", - уточняет Валерий Федоров.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+
Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков разработано для регионов
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ