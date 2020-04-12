Подавляющее большинство россиян - 79,2 процента - соблюдают режим самоизоляции, почти не выходят на улицу и не встречаются с пожилыми родными, ограничиваясь телефонным общением. Это рекорд, считают социологи ВЦИОМ.

"Подавляющее большинство россиян ограничили контакты, сидят дома либо уехали на дачу, - пояснил "РГ" глава ВЦИОМ Валерий Федоров. - А если мы спрашиваем о близких родственниках, друзьях и знакомых, то 81 процент (а в Москве даже 90) опрошенных говорят, что они на самоизоляции".

По его мнению, законопослушность явлена весьма высокая, "но, разумеется, не стопроцентная". Когда объявили нерабочую неделю, доля тех, кто самоизолировался, росла. Затем, когда определилось, что мы обречены на карантин, как минимум на месяц, доля таковых стала сокращаться. Но не радикально, большинство все-таки выполняет требования самоизоляции. Судя по последнему опросу, 63 процента россиян считают, что власти приняли достаточные меры, 26 процентов, что недостаточные, и 5 уверены, что избыточные. Доля тех, кто полагает меры достаточными, растет, а недостаточными - падает.

"Если в ближайшее время не будет вспышек смертности, то будет и дальше расти доля тех, кто считает меры достаточными. Если же мы будем свидетелями роста смертности, вырастет и доля сторонников более жестких стандартов общественного поведения", - уточняет Валерий Федоров.