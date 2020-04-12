Борис Берман посоветовал, какие фильмы и сериалы смотреть в самоизоляции

Как трудно выбрать, что именно смотреть, когда сейчас в онлайн-формате проходит столько интересного. Но, к счастью, в обществе есть авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие. И мы составили вместе с несколькими из них "именные списки" фильмов и сериалов. Принцип был один - рекомендовать, как для себя и своих близких. Самое любимое и проверенное. Если хочется - прокомментировать. Если нет - только названия. Зрителям остается только довериться и прислушаться.

Борис Берман, телеведущий, тележурналист:

СЕРИАЛЫ:

1) "Вавилон-Берлин" (Германия). Криминальная сага о временах Веймарской республики. Динамичный сюжет, харизматичные актеры. И, конечно, много любви, конечно же, трагической.

2) "Германия 83". Солдата из армии ГДР вербует служба Штази и внедряет его в окружение руководства Бундесвера. Однако парень не становится тупым орудием шпионажа, он внимательно смотрит на новый для себя мир и задается вопросами, ответы на которые его самого пугают... В ГДР у героя осталась мать и любимая девушка, они становятся заложниками у Штази... Социальная драма с мощной инъекцией мелодрамы.

3) "Германия 86". Продолжение приключений восточно-германского шпиона. Но обстоятельства изменились: ГДР в кризисе, руководство Штази боится последствий политики Горбачева. Герой начинает вести двойную игру. Сюжет закручивается, а мелодрама становится трагедией. Сериал увлекательный очень.

4) "По ту сторону" (США). Антиутопия о мире, разделенным на две части. И люди из этих двух миров, хоть и похожи внешне, ведут непримиримую борьбу друг с другом. Это фильм о ненависти, которая страшнее любой эпидемии. Однако среди героев сериала есть те, кто понимают гибельность ненависти и пытаются остановить ее. Сюжет строится во многом на таинственной и манящей теме двойничества... В главной роли (а по сути, в двух ролях) оскароносный Дж.К.Симмонс. Выдающаяся актерская работа. Сериал действует гипнотически, оторваться невозможно...

5) "Утреннее шоу" (США). Сериал о том, как делается телевидение, точнее о том, что, как говорится, за занавесом: страсти высокие и низменные, честность и предательство, бескорыстие и алчность... Уровень драматургии и режиссуры, я бы сказал, космический. Актеры первоклассные: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Марк Дюпласс...

ФИЛЬМЫ

6) "Влюбленные", 1984 год. Одна из лучших в мировом кино картин о любви. Гениальный дуэт Мэрил Стрип и Роберта Де Ниро.

7) "Дорога перемен", 2008 год. Ещё один фильм о любви, точнее о ее крахе. Глубинный психологический анализ ситуаций, которые известны многим из нас, но мы зачастую не способны с ними справиться... Этот фильм может, мне кажется, помочь. В главных ролях Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо.

8) "Прекрасная эпоха" (Франция, 2019 год). Тончайшая и точная картина о том, что не стоит опускать руки даже в самых драматических моментах жизни. И том, что прошлое отнюдь не всегда тянет нас ко дну, - воспоминания о нем могут помочь и сегодня. Фильм остроумный и трогательный. В главной роли Даниэль Отой.

9) "Ирина Палм сделает ЭТО лучше" (Бельгия/Германия/Англия/Франция, 2007 год). 50-летняя героиня, чтобы собрать деньги на операцию внука, вынуждена устроиться в салон эротических услуг... Но! Столь "пикантная" ситуация становится в итоге завязкой историей любви... Это мелодрама в самом высоком смысле слова. В главной роли легендарная рок-певица 60-70 (и какое-то время подруга Мика Джаггера) Марианна Фэйтфулл. Фильм из разряда "штучных", забыть его невозможно. Настоящее зрительское кино.

10) "Страстная неделя" (Польша, 1995 год). Фильм Анджея Вайды переносит нас в Польшу во времена нацистской оккупации. Место действия - Варшавское гетто. Это картина о том, как проявлялись человеческие характеры, их лучшие черты и, увы, худшие. Кто-то помогал евреям, а кто-то - их сдавал. Фильм честный и волнующий.