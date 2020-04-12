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12.04.2020 01:59
Рубрика: Общество

Церковные службы в Москве пройдут без прихожан

Текст: Елена Яковлева
Поздно вечером в субботу, 11 апреля, на официальном сайте патриархии появилось циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве митрополита Воскресенского Дионисия. Оно определяет новый порядок службы в храмах Москвы и Московской области: по предписанию главного государственного санитарного врача по городу Москве храмы закрыты для прихожан.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- В последние недели Первопрестольный град и Московскую область посетило вредоносное поветрие, губящее здоровье и уносящее жизни людей. Врачи, предпринимающие многие усилия для победы над болезнью, подчеркивали и подчеркивают, что главным средством против ее распространения и, как следствие, гибели или тяжелых последствий для здоровья множества людей, является "социальная изоляция", то есть неотлучное пребывание в своих домах и квартирах.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Далее в письме говорится, что в этих условиях, в заботе о жизни и здоровье людей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции.

Санитарные власти сообщают о том, что в московском регионе ситуация с распространением коронавируса продолжает ухудшаться. По данным на 10 апреля, прирост числа заболевших составляет 17 процентов, а в общей сложности болеет почти десять тысяч человек. Дальнейшее сохранение подобной динамики может, по свидетельству врачей, привести к катастрофическим последствиям.

Управлением Московской Патриархии по городу Москве было сегодня получено предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е. Андреевой, включающее следующее требование:

"1. Принять решение о введении с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в рамках которых необходимо:

1.1. принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей;

1.2. обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Управлению Московской Патриархии по городу Москве, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений".

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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По благословению патриарха, это предписание главного государственного санитарного врача нужно исполнить, и в установленные им сроки "совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо". Получившие предписание должны подать об этом рапорт на имя патрарха.

Прихожанам будет сообщено об этом по окончании Литургии в праздник Входа Господня в Иеусалим (Вербное воскресение), и они должны быть утешены "отеческим словом".

Выдержка из предписания главного государственного санитарного врача по городу Москве должна быть размещена на дверях храмов и входных калитках или воротах храмовой территории.

Всех, кто вынужден оставаться дома, духовенство будет призывать совершать молитву, присоединяясь к телетрансляциям Патриарших богослужений на телеканалах "Спас" и "Союз", а также видеотрансляциям приходских и монастырских богослужений, или используя публикуемые на официальном сайте Русской Православной Церкви последования для домашнего совершения богослужений. Эти последования рекомендовано размещать и на приходских информационных ресурсах. Рекомендации по благословлению пасхальных снедей будут опубликованы позже.

Фото: Пресс-служба Донской митрополии
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"В переживаемое ныне тяжелое время, когда все мы - архиереи, священники, диаконы, монашествующие, миряне - лишены возможности вместе пребывать в храмах за страстными и пасхальными богослужениями, нам следует усилить молитву, принимая постигшее нас испытание, как путь к укреплению верности Богу и любви друг к другу", - сказано в циркулярном письме.

А прихожанам важно разъяснить, что "временные ограничения на пребывание в храме не лишают их возможности приобщаться день за днем к великим событиям Страстей и Воскресения Господа нашего через чтение Священного Писания, соучастие в богослужениях при их трансляции и через домашнее чтение богослужебных последований.

В конце письма митрополит Дионисиц передал всем благословение Святейшего Патриарха и пожелание мужества и крепости в молитве, "с надеждой на скорую встречу Пасхи Господней, радость от которой превыше любых временных скорбей".

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