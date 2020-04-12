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12.04.2020 18:11
Рубрика: В мире

Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек

Текст: Алексей Чуриков

Согласно официальным данным британской системы здравоохранения, число скончавшихся в стране вследствие заражения коронавирусом нового типа превысило 10 тысяч человек. Таким образом Великобритания стала пятой страной в мире, где количество умерших от COVID-19 превысило это число. Отмечается, что это данные на вечер субботы, когда было зафиксировано суммарно 10612 смертей.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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Как отмечает Sky News, из 737 человек, пополнивших трагичную статистику, 657 скончались в Англии. Причем, отмечается в материале, у 42 умерших пациентов в возрасте от 30 до 98 лет не было никаких известных врачам осложнений или сопутствующих болезней. Кроме того, уточняется, что количество скончавшихся в стране может быть гораздо больше, поскольку в статистику не включаются данные о смертях в домах престарелых. Также стало известно, что из-за коронавируса система британского здравоохранения потеряла 30 сотрудников: как врачей, так и медсестер.

Тем временем на территории Туманного Альбиона продолжает нарастать нехватка средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. В этих условиях профсоюз медсестер королевства, RCN, опубликовал новые рекомендации для медработников. В них сказано, что персонал медицинских учреждений вправе не соглашаться оказывать помощь инфицированным больным, если им не были предоставлены необходимы средства индивидуальной защиты.

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