Что вы знаете о мировой пилотируемой космонавтике?

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Юрий Гагарин в кабине корабля "Восток". 1961 г. Фото: РИА Новости

Всего, начиная с полета первого в мире космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, на орбите побывали 566 человек (в том числе 65 женщин) из почти сорока стран.

Больше в космос слетало американских астронавтов - 348. На втором месте - СССР/Россия - (123 космонавта), на третьем - Япония (12). У американцев до появления МКС в основном были "челночные полеты". У нас - длительные экспедиции.

566-й космонавт на орбите, россиянин Иван Вагнер, прибыл на МКС 9 апреля с.г. в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16".

Самые первые после Гагарина

Первой в мире женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова: 16-19 июня 1963 г. она совершила полет на корабле "Восток-6" (2 суток 22 часа 50 минут). Единственная женщина, летавшая в одиночку.

Первый в истории выход в открытый космос совершил 18 марта 1965 г. летчик-космонавт Алексей Леонов, выполняя полет на корабле "Восход-2" вместе с Павлом Беляевым. Леонов провел за бортом корабля 12 минут 9 секунд (общая продолжительность выхода составила 23 минуты 41 секунд).

Первым многоместным космическим кораблем был "Восход" (СССР), на котором 12-13 октября 1964 г. (24 часа 17 минут) совершил полет экипаж из трех космонавтов - Владимира Комарова, Константина Феоктистова, Бориса Егорова.

Самый молодой и самый возрастной космонавты на момент старта

Самый молодой - Герман Титов (СССР). В свой первый полет отправился в возрасте 25 лет 10 месяцев 26 дней. Полет состоялся 6-7 августа 1961 г. на корабле "Восток-2".

Старейший астронавт - Джон Гленн-мл. (США). На момент старта шаттла Discovery ("Дискавери") 29 октября 1998 г. (полет продолжался до 7 ноября 1998 г.) ему было 77 лет 3 месяца 11 дней.

Среди женщин самая молодая - Валентина Терешкова. На момент старта ей было 26 лет 3 месяца 11 дней.

Самая возрастная - астронавт США Барбара Морган. Отправилась в полет 8 августа 2007 г. в возрасте 55 лет 8 месяцев 12 дней.

Самые длительные полеты

Самый длительный космический полет совершил российский космонавт-врач Валерий Поляков: в январе 1994 г. - марте 1995 г. он отработал на станции "Мир" 437 суток 17 часов 58 минут.

Мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека на орбите принадлежит Геннадию Падалке, который за пять полетов налетал 878 суток 11 часов 29 минут.

Самый длительный полет среди женщин (328 суток 14 часов) осуществила американка Кристина Кук во время работы на МКС с марта 2019 г. по февраль 2020 г.

Рекорд по общему налету среди женщин принадлежит астронавту НАСА Пегги Уитсон, которая за три полета провела в космосе 665 суток 22 часа 23 минуты.

Рекорды в открытом космосе

Самый длительный выход (8 часов 56 минут) осуществили 11 марта 2001 г. с борта МКС американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс.

Рекордсмен по наибольшему количеству выходов - 16 (общее время - 78 часов 48 минут) - космонавт Анатолий Соловьев.

Первой среди женщин вышла в открытый космос Светлана Савицкая (СССР) - 25 июля 1984 г. со станции "Салют-7" (3 часа 35 минут). Вместе с Владимиром Джанибековым она провела первые в открытом космосе работы по резке, сварке и пайке.

Первая стыковка пилотируемых кораблей

16 января 1969 г. состоялась первая стыковка двух пилотируемых кораблей (проводилась в ручном режиме) - советских "Союза-4" (стартовал 14 января 1969 г., пилот - Владимир Шаталов) и "Союза-5" (15 января 1969 г., экипаж - Борис Волынов, Евгений Хрунов, Алексей Елисеев). Корабли находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут.

17 июля 1975 г. - первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей разных стран: "Союз-19" и "Аполлон".

Лунные рекорды

Первым человеком, ступившим на поверхность Луны 21 июля 1969 г., стал американский астронавт Нил Армстронг. Спустя 15-20 минут вслед за ним из посадочного модуля вышел Эдвин Олдрин.

Армстронг пробыл на поверхности Луны около 2,5 часов, Эдвин Олдрин - около 1,5 часов. Каждый астронавт прошел расстояние около 1 км, наибольшее удаление от лунного модуля составило 60 м.

Самый продолжительный выход на поверхность Луны (7 часов 36 минут 56 секунд) совершили 12 декабря 1972 г. астронавты США Юджин Сернан и Харрисон Шмитт. Входили в состав экипажа Apollo 17 ("Аполлон-17"), полет проходил 7-19 декабря 1972 г.

Первая космическая станция на орбите

19 апреля 1971 г. на орбиту была выведена первая космическая станция - советская "Салют-1". Запуск был осуществлен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-К".

Международная космическая станция является "долгожителем" среди космических орбитальных проектов: начало эксплуатации - 20 ноября 1998 г. Сейчас ее масса - 417289 кг.