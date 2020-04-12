Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что у граждан в ближайшее время появится возможность создавать у нотариуса цифровые архивы своих важных юридических и любых других электронных документов. Соответствующий закон вступает в силу в этом году.

Договор о покупке квартиры, брачный контракт, какие-то старые справки, которые лучше не выкидывать, так как могут пригодиться, и многое другое можно оцифровать и сдать на хранение нотариусу. Это будет своего рода тайник за семью печатями, куда не проникнет ни один хакер: нотариусы пользуются закрытыми от посторонних каналами. Ничего не потеряется, ничего не попадет не в те руки.

При этом сам человек в любой момент сможет воспользоваться своими документами, в том числе направить в нужные инстанции: нотариусы подключены к электронной системе взаимодействия государственных органов. Плюс подобные нововведения призваны стать гарантией защиты граждан от мошенничества с недвижимостью и прочего обмана. В целом ограничительные меры, принимаемые в связи с пандемией коронавируса, значительно ускорили внедрение многих цифровых услуг.

Константин Анатольевич, нынешняя ситуация придает особое развитие различным электронным процедурам. Нотариат готовит для граждан какие-то цифровые новинки?

Константин Корсик: Да. В условиях ограничительных мер мы понимаем, насколько востребованными в любом случае будут уже известные и ожидаемые возможности обратиться к нотариусу через интернет, чтобы совершить некоторые нотариальные действия удаленно, или дистанционное удостоверение сделок. Но есть и другие новеллы. Например, новый закон вводит совершенно новое нотариальное действие - принятие на хранение электронных документов. Уверен, что у этого действия большой потенциал, и оно будет пользоваться спросом у россиян. Сразу уточню, что под документом здесь подразумевается не только текстовый файл, но и программные коды, фотографии, видео-, аудио- и любые другие файлы.

Документы на квартиру, договоры можно будет оцифровать и сдать нотариусу на хранение, это и гарантия от мошенничества с недвижимостью

Кому и когда может понадобиться услуга по хранению цифровых файлов у нотариуса?

Константин Корсик: Сейчас оцифровке поддается буквально все.

И такими электронными файлами, безусловно, удобнее и проще пользоваться, чем теми же бумагами или аналоговыми записями, передавать их, копировать. Кроме того, все большее распространение получают и юридически значимые документы в электронном формате. Законом уже предусмотрена возможность создавать и использовать такие документы даже без покупки личного ключа, так называемой усиленной электронной подписи.

Скоро можно будет просто зайти в ближайшую нотариальную контору, где нотариус придаст электронному файлу юридическую значимость путем его удостоверения своей усиленной квалифицированной цифровой подписью. А этот документ уже можно легко переслать, что сегодня, опять же, становится гораздо более востребованным действием.

И вот представьте, что все те документы, которые сейчас большинство из нас хранят в домашних или офисных сейфах или даже в коробках на антресолях, будут оцифрованы. Плюс к ним добавится еще столько же новых документов, но уже изначально оформленных в электронном виде. У многих среди них будут и самые разные договоры, и правоустанавливающие документы на имущество, и разного рода доверенности, и какие-то важные рабочие документы. Готовы ли вы просто так взять и сбросить все это "добро" в одну папку на рабочем столе компьютера или, к примеру, перекинуть такие файлы в "облако"?

Почему, собственно, нет?

Константин Корсик: Здесь не нужно глубоко разбираться в IT-технологиях, чтобы понимать, что такие варианты хранения значимых с правовой точки зрения документов очень рискованны. Взломав ваш компьютер или аккаунт в облачном хранилище, к ним легко могут получить доступ посторонние лица. Ваши документы могут быть украдены, безвозвратно удалены или повреждены. А те же жесткие диски или флешки могут просто выйти из строя. И вы можете столкнуться с ситуацией, что через несколько лет потребуется прочитать лежавшую в закромах флешку, а она будет уже пустой. Срок хранения у накопителей не бесконечен.

Именно для того, чтобы гарантировать сохранность цифровых файлов и документов, в практику нотариусов и вводится новое нотариальное действие.

Есть и другая ситуация, когда передача электронных документов нотариусу может быть очень кстати. Дело в том, что нотариус может не только хранить файлы, но и удостоверить факт их передачи по месту требования. Это уже другое нотариальное действие, которое особенно актуально, когда тот, кому вы должны передать те или иные документы, вдруг куда-то пропадает.

Здесь важно понимать, что, несмотря на то что контрагент не доступен физически, обязательства по своевременной передаче ему того или иного документа с вас никто не снимает, а их невыполнение грозит санкциями. Сам нотариус при этом не будет видеть содержания файлов, они попадут к нему уже в зашифрованном виде. Кстати, передача на хранение нотариусу электронных файлов может быть полезна и с точки зрения вопросов защиты авторских прав.

Сейчас нотариат уже предлагает гражданам и бизнесу возможность передачи документов, например, в ведомства, которые ограничили личный прием граждан, через нотариуса. Он самостоятельно передаст необходимые документы (теперь и в цифровом виде). А если это будет невозможно сделать, зафиксирует факт исполнения заявителем своих обязательств.

Направить электронный документ на хранение нотариусу возможно будет исключительно в удаленном формате. То есть специально идти в нотариальную контору не придется - все документы передаются нотариусу в режиме онлайн. А вот обратиться, чтобы передать документ через нотариуса, в том числе в электронном виде, можно уже сегодня - нотариус может перевести документ из бумажной формы в цифровую с сохранением его юридической силы. С учетом текущей ситуации ценность таких новелл более чем очевидна.

С помощью нотариуса можно переслать, скажем, доверенность из Москвы в Иркутск в течение нескольких минут и заплатить за это в районе 150 рублей

Однако, прежде чем попасть к нотариусу, документам придется совершить путешествие через обычный интернет, те же облака. Нет ли риска, что их след останется там и, следовательно, ваши личные архивы окажутся доступны посторонним?

Константин Корсик: Информация не будет поступать по открытым каналам. Ее можно будет загрузить либо напрямую в Единую информационную систему нотариата через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты, либо передать через портал госуслуг. То есть файлы будут проходить по защищенным линиям, ни в какие облака не попадут.

Среди других нововведений я бы также отметил использование нотариусами биометрической идентификации в ситуации, когда заявитель не может предъявить документ, удостоверяющий личность, или этот документ выглядит сомнительно.

Также в скором времени все нотариальные документы в бумажном виде будут оснащены специальной машиночитаемой маркировкой, благодаря которой можно будет легко и быстро убедиться в их подлинности.

В целом, как цифровизация меняет правовые процедуры? Не отменяют ли электронные технологии нотариуса?

Константин Корсик: Цифровизация - это, безусловно, главный тренд последних лет. Сегодня мы уже говорим о "цифровых правах" и "цифровых сделках". И здесь, к сожалению, многие забывают, что от прибавления слово "цифровой" не меняется ключевая потребность гражданского оборота и его участников - безопасность и защита права. Некоторым кажется, что защитную функцию возьмут на себя непосредственно передовые технологии, используемые в новых форматах правоотношений. Однако практика показала, что это серьезное заблуждение.

Во-первых, даже самая инновационная компьютерная программа не способна проверить реальную волю участников сделки и ее соответствие с тем, что прописано в договоре. При этом человек может не понимать отдельных нюансов заключаемой сделки или даже всей ее сути.

Сколько было случаев, когда, к примеру, пенсионер думал, что подписывает договор ренты, а по факту оказывалось, что он дарил свою недвижимость и тут же терял право в ней проживать.

От того, что договор будет представлен на экране компьютера или телефона, человеку, далекому от юриспруденции, легче разобраться в нем точно не получится. И вот еще один очевидный риск: упрощенный порядок и фактически моментальное принятие юридически значимого решения в условиях цифровой среды повышают уязвимость граждан, не подготовленных в юридическом и технологическом смыслах. А таких людей очень много, если не сказать - большинство.

Кроме неосознанности действий может возникнуть риск, что кто-то из сторон сделки участвует в ней по принуждению. Такую проблему невозможно выявить ни путем заочного анкетирования заявителя перед сделкой, ни удаленно по голосу или по сетчатке глаза. Кроме того, предлагаемый в качестве основы для цифровых сделок в виде смарт-контрактов принцип блокчейн не подразумевает внесения изменений в уже заключенный договор, даже если появилась такая необходимость.

В итоге риски нарушения прав и признания сделки недействительной возникают у участников не одного, а целой цепочки договоров. Таким образом, "цифра" сама по себе не дает гарантий равной и эффективной правовой защиты для всех участников гражданского оборота, и в этом ее главная проблема.

Благодаря электронной фиксации всех нотариальных актов в реестрах пытаться подделать их сегодня просто бессмысленно

Сделки в цифре априори небезопасны или есть шансы провести некий апгрейд в их отношении, снизив тем самым названные риски?

Константин Корсик: Таких апгрейдов не существует, и создание какой-то суперэффективной программы в обозримом будущем представляется маловероятным. Большая часть очевидных рисков сделок в цифре совпадает с рисками, свойственными любой сделке в простой письменной форме.

Поэтому здесь нужно признать особую роль человеческого фактора и необходимость привлечения к сделке веками зарекомендовавшего себя института, действующего от имени государства и ответственного именно за защиту прав участников сделки.

Те гарантии законности сделки, которые не способна обеспечить цифровая технология, всегда входят в компетенцию нотариата. Особое значение здесь играет и тот факт, что нотариат сегодня - признанный лидер по использованию электронных технологий в правовой сфере. То есть там, где это возможно, нотариат уже применяет цифру. Удостоверение сделок нотариусом, когда речь идет о цифровом формате, - логичный и обоснованный способ нейтрализации рисков, о которых мы говорим. В прошлом году неоднократно обсуждалась инициатива, в том числе с участием законодателя, о наделении нотариуса статусом своего рода независимого контролирующего арбитра цифровых правоотношений.

Как именно "встраивается" нотариус в новую цифровую реальность: какие задачи он выполняет, можно ли сделать некий симбиоз между нотариусом и блокчейном?

Константин Корсик: Функция нотариуса здесь должна быть связана, прежде всего, с обеспечением законности правоотношений и правовых гарантий для их участников. Поэтому саморегулируемость правоотношений, которая возникает вследствие использования систем блокчейн или подобных технологий, может значительно упростить жизнь мошенникам. И, как результат, привести к нарушению прав добросовестных граждан.

Нотариус как независимый арбитр будет нивелировать эти риски. Для этого у него уже есть все необходимые полномочия: обязательное установление личности заявителя, проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, выяснение реальной воли всех сторон сделки. А также подробное разъяснение правового смысла договора; проверка юридических фактов на основании представленных документов. Кроме того, на сегодняшний день нотариат уже создал электронную инфраструктуру, которая позволяет нам решать все эти задачи и в условиях цифрового оборота.

Очень важно, что нотариус гарантирует равную эффективную правовую защиту всем участникам договора вне зависимости от уровня их юридической грамотности, опыта участия в сделках. А также каких-то важных в этом случае личностных качеств вроде ответственного отношения к подписанию разного рода бумаг или, напротив, чрезмерно легкомысленного поведения в такие моменты.

Кроме того, договор с печатью нотариуса, неважно, в цифре или на бумаге, наделен повышенной доказательственной силой, то есть дополнительно защищен от оспаривания в суде. Как и прежде, существенный плюс привлечения к сделкам нотариуса заключается в гарантии полного возмещения ущерба всем пострадавшим, если таковой возникнет и будет доказано, что причиной такого ущерба стала профессиональная ошибка нотариуса.

Эффективный симбиоз между тем же блокчейном и нотариусом может быть создан благодаря Единой информационной системе нотариата (ЕИС). Эта система сочетает в себе гарантии защиты юридически значимых сведений и опции, позволяющие сделать обращение к нотариусу максимально комфортным. А работу самого нотариуса быстрой и эффективной.

Президент ФНП Константин Корсик:Нотариус выступает гарантом стабильности гражданского оборота. Фото: Виктор Васенин

Значит, в любом случае меняется сам формат работы нотариуса в новые времена?

Константин Корсик: Безусловно. Он во многом изменился еще пять лет назад с появлением ЕИС. Сейчас же можно говорить о том, что российский нотариат переживает новую волну цифровизации. Именно 2020 год для нас станет периодом подготовки для внедрения целого ряда новшеств в рамках концепции "электронного нотариата". Все они отражены в законе, который президент подписал в конце прошлого года.

Прежде всего, закон, вступающий в силу в декабре, вводит новый формат обращения к нотариусу - удаленно, через интернет. А также возможность дистанционного заключения сделки, когда ее стороны находятся в разных городах и каждая идет к своему нотариусу.

Тут важно заметить, что заочно у нотариуса можно будет получить ограниченный перечень услуг. В него вошли лишь те нотариальные действия, где нет рисков несоответствия воли заявителя и волеизъявления - то есть того, что написано в удостоверенном нотариусом документе.

Что касается дистанционного удостоверения сделок, то здесь ни о каких заочных обращениях к нотариусу речи не идет. Участники договора обязательно идут в нотариальную контору. Разница с традиционным процессом удостоверения сделки здесь лишь в том, что каждый идет к тому нотариусу, к которому ему удобнее, и не тратит деньги и время на поездки и встречи с контрагентом.

Как итог, в сделке участвуют сразу несколько нотариусов - по одному от каждой стороны, которые взаимодействуют между собой с помощью защищенных каналов связи ЕИС и удостоверяют договор своими усиленными цифровыми подписями. Так что вопросы правовой безопасности, даже в условиях новых цифровых форматов предоставления нотариальной помощи, всегда стоят во главе угла.

200 дежурных нотариальных контор работают в Москве в период действия противоэпидиомологических мер. Граждане могут совершить в них неотложные нотариальные действия

Как вы в целом оцениваете отношение населения к разного рода цифровым новшествам: пользуется ли спросом "электронный нотариат"? И что, собственно, можно назвать электронным нотариатом?

Константин Корсик: Конечно, спрос на нотариальные действия с цифровой составляющей растет из года в год, причем стремительно. Взять то же удостоверение равнозначности электронной версии документа его бумажному аналогу. Если в 2018 году за таким нотариальным действием обратилось около миллиона россиян, то по итогам 2019 года этот показатель вырос вдвое.

Ничего удивительного в таком высоком интересе к этой услуге нет. Она позволяет, прежде всего, решить проблему отправки документа в другой город в ситуации, когда это нужно было сделать еще вчера. Именно нотариальный вариант "телепортации" документов отличается удобством, простотой и доступностью. А по совокупности преимуществ он превосходит любые другие способы передачи документов на дальние расстояния.

Как вы еще сможете переслать, скажем, доверенность из Москвы в Иркутск в течение нескольких минут и заплатить за это около 150 рублей? И это с учетом гарантии сохранения юридической силы документа.

Тут, кстати, стоит отметить, что делить нотариальные действия на категории "электронные" и "традиционные" или "стопроцентно бумажные" уже становится бессмысленно. Определенная цифровая составляющая есть практически в каждом современном нотариальном действии.

Например, если мы говорим об удостоверении сделки с недвижимостью, то здесь цифра лежит в основе работы нотариуса в формате "одного окна". На предварительном этапе он делает электронные запросы в целый ряд ведомств, чтобы проверить и получить необходимые для заключения сделки сведения.

А уже после удостоверения договора нотариус сам подает документы на регистрацию права собственности - также в цифровом виде. С прошлого года электронная подача заявки в Росреестр вошла в перечень обязательных действий нотариуса в рамках оформления сделки и, как следствие, стала бесплатной для заявителей.

Как к таким новшествам относятся граждане? Очевидно, что позитивно. Ведь цифра в этом случае помогает ускорить проверочные и бюрократические процедуры, упростить процесс получения юридической помощи и сэкономить деньги граждан. Кроме того, электронные способы хранения и шифрования данных, которые используются в рамках ЕИС, помогают повысить их безопасность и защиту от доступа третьих лиц. Именно благодаря электронной фиксации всех нотариальных актов в реестрах ЕИС пытаться подделать их сегодня просто бессмысленно.

Опасаться, что электронные механизмы не сработают, здесь тоже нет смысла. За корректностью прохождения всех процессов следит нотариус. Законом предусмотрен четкий порядок действий нотариуса. Cобственник получит готовые документы без каких-либо дополнительных трудозатрат.

Ключевой вопрос

В будущем стоит ожидать, что работа нотариуса полностью перейдет в цифровой формат?

Константин Корсик: Преимущество нотариата сегодня состоит именно в грамотном сочетании человеческого фактора там, где он необходим для гарантий безопасности и правовой защиты, и передовых технологий в моментах, где они доказали свою эффективность.

Так, юридическую чистоту и законность документа обеспечивает именно нотариус, а вот его последующее безопасное хранение и защиту важных юридических сведений от подделки - уже электронная база данных нотариата - ЕИС. Важно, что цифровые технологии в нашей работе обеспечивают совершенно новые возможности и для граждан, и для предпринимателей.

Таким образом, новые возможности "электронного нотариата" позволяют использовать все гарантии нотариального удостоверения в новых, цифровых форматах. И поэтому мы говорим о том, что роль нотариуса в эпоху тотальной цифровизации только усиливается.

Актуально

Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу. Теперь консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариата, можно получить по телефону 8-800-250-01-33 (звонки по территории России - бесплатно).

Создание прямой телефонной линии для оперативного получения консультаций нотариусов - мера, потребность в которой возникла в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Принимаемые в стране ограничительные меры, направленные на борьбу с вирусом, значительно сократили возможность личного визита граждан в нотариальные конторы. А в ряде субъектов РФ, где введен режим полной самоизоляции населения, почти полностью исключили такой вариант получения нотариальной помощи.

При этом необходимость в правовой помощи у граждан и предпринимателей сохраняется. Более того, в различных жизненных ситуациях в условиях существующих объективных ограничений ее значимость возрастает. У людей возникают различные жизненные ситуации, в которых своевременная квалифицированная правовая помощь важна, даже если совершить нотариальное действие по объективным причинам невозможно в настоящий момент. Кроме того, нотариатом обеспечена деятельность дежурных нотариальных контор.

Нотариальная линия помощи будет, конечно же, учитывать необходимость удаленной работы ее консультантов - нотариусов из разных регионов России. Позвонив по бесплатному номеру 8-800-250-01-33, человек будет автоматически перенаправлен на свободного и готового в данный момент оказать консультацию нотариуса. Также информацию о работе дежурных нотариальных контор можно получить на сайтах нотариальных палат субъектов РФ.

Линия правовой помощи работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 18 часов для каждого часового пояса. Она продолжит функционировать вплоть до отмены действия ограничительных мер.