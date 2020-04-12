COVID-19 продуцирует в пять раз больше патогенов, чем другие вирусы

Исследование, проведенное в университете Гонконга, показало, что коронавирус может продуцировать в три раза больше патогенных микроорганизмов, чем другие смертельные вирусы, как например, SARS.

Согласно публикации в South China Morning Post, это исследование является первым в своем роде. Оно основано на анализе ткани легких пациентов с COVID-19.

Выяснилось, что Sars-CoV-2 может размножаться, продуцируя новые патогены, примерно 100 раз в течение 48 часов, в то время как для вируса SARS эти показатели минимум в пять раз меньше. Новый вирус также вызывает более медленные ответные иммунные реакции организма.

"Вирус похож на ниндзя, быстро перемещаясь и размножаясь внутри организма с более низким уровнем интерферонов и воспалительной реакцией", - заявил Джаспер Чан Фок-Ву, доцент в гонконгской медицинской школе HKU.

Легкие симптомы или их отсутствие сделали этот вирус особенно трудным для сдерживания, и ученые предупредили, что усилия по разработке вакцины от коронавируса должны быть ускорены. По оценке ученых, пандемию необходимо сдержать до июля, в противном случае она примет угрожающие масштабы.