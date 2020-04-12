Для преодоления кризиса Финляндия открыла секретные склады

Чтобы справиться с кризисом, вызванным вспышкой коронавируса, власти Финляндии начали использовать медицинские материалы с секретных складов, которые были организованы еще в период "холодной войны".

Как пишет El Pais, запасы продовольствия, лекарств, защитных средств, различной техники, энергоресурсов были созданы во многих городах в середине 20 века. После окончания противостояния СССР и блока НАТО Финляндия, которая стояла с западной стороны, но вне Североатлантического альянса, не стала их ликвидировать. Наоборот, склады регулярно пополнялись, чтобы обеспечить страну нефтью как минимум на пять месяцев, продовольствием - на полгода.

И вот теперь их открыли. Это "историческое решение", как заявили в министерстве социальных дел и здравоохранения, было принято еще в конце марта. Мощности Национального центра экстренной помощи, отвечающего сегодня за эти склады, были задействованы впервые с момента его создания в начале 1990-х годов.

Именно оттуда в больницы поставляются маски, перчатки, халаты, респираторы, резко ставшие дефицитным товаром. Как заявили в центре, созданные запасы позволили избежать проблем с поставками, с которыми столкнулись другие страны, дали дополнительное время на закупку всего необходимого.

Расположены такие склады по всей стране, обычно неподалеку от крупных больниц, чтобы сократить время поставки. На сегодняшний день средства из тайных запасов используются в пяти клиниках.