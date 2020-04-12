"Дневники борьбы с COVID-19": Бабушка, я хочу забрать тебя домой!

У Шанчжэ - жительница города Ухань провинции Хубэй. 13 февраля ей диагностировали COVID-19, после чего ее положили в госпиталь "Фанцан" в Ухане на лечение и карантин. Спустя день ее бабушку из-за осложнения болезни направили в больницу "Хошэньшань". Чтобы не создавать трудности семье, бабушка добровольно отказалась от лечения и уже потеряла надежду на выживание. Однако, благодаря заботе У Шанчжэ, бабушка пошла на поправку.

"Я верю, что бабушка обязательно поправится. Эпидемия закончится, и совсем скоро мы сможем увидеться со своими родными и близкими", - говорит девушка в видеодневнике.