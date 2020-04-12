Доклад СDС: коронавирус может перемещаться по воздуху на расстояние 4 метра

Согласно докладу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), подготовленному для ВОЗ, коронавирус может перемещаться по воздуху на расстояние 4 метра, а также представлять угрозу, оседая на обуви медработников.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Emerging Infecious Diseases, показывают, что инфекция распространяется гораздо дальше, чем заявлялось в предыдущих официальных сообщениях. Это более чем в два раза больше, чем предусматривают меры социального дистанцирования. Ранее в исследовании, проведенном группой экспертов Академии военно-медицинских наук в Пекине, отмечалось, что нынешние основные параметры социального дистанцирования от полутора до двух метров могут быть недостаточными.

"Кроме того, половина образцов с подошв ботинок медицинского персонала отделения интенсивной терапии показала положительный результат на коронавирус", - отмечают исследователи, которые анализировали образцы, взятые с медицинских средств защиты в госпитале Хуошэньшань в Ухани. Ученые заключили, что подошвы обуви медицинского персонала могут быть носителями вируса. Высокие уровни концентрации COVID-19 были также обнаружены на поверхностях, которые часто трогают: компьютерных мышках, мусорных баках в госпитале и краях медицинских кроватей.