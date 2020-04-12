Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса

Если это предположение оправдается, ущерб от карантинных мер почти весь локализуется во II квартале. Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры". Почти на столько же (17,5%) упадут реальные располагаемые доходы населения, и это будет сопровождаться кратковременным скачком безработицы с 4,6% до 10%.

Во второй половине года экономисты ожидают достаточно быстрого восстановления и занятости (безработица должна снизиться до 6% в IV квартале) и реальных располагаемых доходов (минус 0,8% в IV квартале), однако на докризисные уровни эти показатели выйдут, согласно прогнозу, уже после 2021 года.

Помимо заморозки производственной активности и снижения внутреннего спроса, пандемия повлияет отрицательно на экономику через сокращение экспорта из-за кризиса в других странах. Это сокращение произойдет второй год подряд и по прогнозу Института ВЭБа особенно сильно проявится в экспорте металлов (на 12,5%), машин, оборудования и транспортных средств (на 10%) и древесины (на 9%). Экспорт минеральных продуктов в базовом прогнозе Института ВЭБа, еще не учитывавшем реанимацию сделки ОПЕК+, снизится на 2,3%.

В итоге экономика России в 2020 году снизится на 3,8%, реальные располагаемые доходы - на 6,5%, а в 2021 году эти показатели вырастут, соответственно, на 4,8% и 6,1%.