Эльвира Набиуллина рассказала, что теперь будет с экономикой

Российская экономика по итогам этого года, по-видимому, не то что не вырастет, а уйдет в отрицательную зону. Но полноценной рецессии в ее теоретическом понимании можно будет избежать, предполагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Повышается и вероятность снижения ключевой ставки уже через две недели, особенно если финансовый рынок останется стабильным и не будет новых всплесков инфляции.

Набиуллина провела вторую еженедельную онлайн-конференцию по текущей ситуации и мерам поддержки экономики и финансов. Она уточнила, что описанное видение ситуации на будущее - пока не официальный прогноз, а только оценка регулятора.

Так, по этой оценке, российская экономика в 2020 году будет в отрицательной зоне. "Мы действительно уточнили свои оценки по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста", - сказала Набиуллина. Но формально полноценной рецессии (под ней понимается снижение ВВП два квартала подряд) удастся избежать, считает глава Центробанка. "Мы в качестве такого базового предположения исходим из того, что основной отрицательный эффект будет во II квартале, а III квартал по отношению ко II кварталу будет уже лучше и будет плюсовым", - сообщила Набиуллина.

Пока официальный прогноз социально-экономического развития России на 2020 год не менялся и в нем заложены 1,9% роста ВВП, но из-за пандемии коронавируса, ограничительных мер и снижения цен на нефть эта планка уже вряд ли будет достигнута. Неделю назад Набиуллина говорила, что месяц карантина может стоить российской экономике как раз 1,5-2% ВВП. В прошлом году российская экономика выросла на 1,3%, а последнее снижение наблюдалось по итогам 2015 года - 2%.

Инфляция (особенно три последние недели) растет заметно быстрее, чем это обычно бывает в нынешнее время года, сказала Набиуллина. На 6 апреля годовая инфляция составила уже 2,8-2,9%, при том что в марте была 2,5%. Это более быстрое, чем ожидалось, возвращение инфляции к цели регулятора 4%, но оно краткосрочное, потому что связано с ослаблением курса рубля и ростом спроса на некоторые товары из-за ограничительных мер.

По мере исчерпания действия этих разовых проинфляционных факторов уже в середине года баланс рисков для инфляции начнет смещаться в сторону дезинфляционного влияния сдержанного спроса, говорит Набиуллина. Это позволит Банку России возобновить цикл снижения ключевой ставки (сейчас 6% годовых, ЦБ перестал снижать ее в марте, а до этого с июня она упала на 1,75 процентного пункта), даже при том, что годовая инфляция продолжит несколько повышаться. Более того, Набиуллина заявила, что на следующем заседании ЦБ 24 апреля вариант снижения ставки "будет одним из рассматриваемых". Понижение ключевой ставки (но при условии, что финансовый рынок стабилен) влияет на снижение банками процентов по кредитам и вкладам.

Также Набиуллина представила очередной пакет мер поддержки финансовым организациям и их клиентам. Так, Банк России облегчил банкам кредитование еще нескольких отраслей, которые пострадали от эпидемии и связанных с ней ограничений. Это жилищное строительство, деятельность автовокзалов и автостанций, аэропорты, ремонт и обслуживание автомобилей, бытовые услуги, лизинг. Послабления будут действовать до конца сентября.

Оформлять ипотеку банки смогут дистанционно - лишь бы заемщики не выходили из дома

Также Банк России временно разрешил банкам выдавать ипотеку дистанционно. "Чтобы не тормозить проведение сделок по приобретению жилья в ипотеку - они требуют личного участия заемщика - мы временно смягчаем для банков требования по идентификации клиента, и банки смогут проводить ипотечные сделки удаленно", - сообщила Набиуллина. Она добавила, что это сделано в рамках расширения предоставления дистанционных услуг, чтобы люди не выходили из дома, а банки и другие финансовые организации не выводили на работу дополнительных сотрудников.

Позднее в ЦБ уточнили, что до 1 июля за открытие счета или вклада без личного присутствия клиента к банкам будут применяться меры только в том случае, если будет выявлено, что кредитная организация открыла такой счет "на основе недостоверных идентификационных сведений".

По оценке Набиуллиной, несмотря на эпидемию коронавируса, спрос на ипотечные кредиты в России сохраняется и будет расти в среднесрочной перспективе. Несмотря на пересмотр ипотечных ставок рядом банков, ЦБ не фиксирует массового повышения ставок по жилищным кредитам, отметила глава Банка России.

На 1 марта 2020 года средневзвешенная ставка по ипотеке в России составляла 8,69%. В ближайшие месяцы этот показатель очевидно будет расти.