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12.04.2020 19:11
Рубрика: Власть

Пятерка за союз

Евразийский межправительственный совет решил совместно бороться с пандемией
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целом одобрили стратегию интеграции до 2025 года. Нерешенные вопросы правительства попробуют согласовать в ближайшие недели. Пока для организации важное значение приобретают совместные действия по преодолению пандемии коронавируса и созданию условий для последующего экономического роста.

В пятницу премьер-министры стран союза вышли на видеосвязь, чтобы провести в вынужденном новом формате Евразийский межправительственный совет. К рабочим вопросам экономической интеграции добавились сложности, вызванные распространением коронавирусной инфекции. "Проблемы у всех стран очень схожие, поэтому важно в такой ситуации быть вместе и, конечно, информировать друг друга о принятых и планируемых мерах по сохранению макроэкономической стабильности и торговле товарами в рамках союза. Так мы сможем лучше помогать друг другу", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Правительство расширяет круг лабораторий, проводящих тесты на коронавирус

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила комплекс мер по борьбе с коронавирусом и поддержке экономик государств. "Приоритетная задача - это защита жизни и здоровья граждан наших стран", - подчеркнул российский премьер. Освобождены от уплаты ввозных таможенных пошлин такие товары, как средства дезинфекции и индивидуальной защиты, реагенты, необходимые для диагностики, медицинское оборудование. Одновременно введен временный коллективный запрет на вывоз этих товаров.

Принятие опережающих мер позволит сгладить пик заболеваемости, уверен глава правительства. "Надо позаботиться, чтобы государства "пятерки" были полностью обеспечены всеми нужными для борьбы с инфекцией лекарствами, медицинскими изделиями, расширять тестирование на коронавирус", - указал Мишустин. Россия помогает тем, что отправляет другим странам союза тест-системы для диагностики. С их помощью, заметил премьер-министр РФ, выявлены первые случаи заболевания в Беларуси, Армении, Киргизии.

Общая угроза только укрепила уверенность участников союза в необходимости более тесного партнерства. "Легка ноша, поднятая сообща", - сказал председатель правительства Казахстана Аскар Мамин. Он считает необходимым усиление самодостаточности ЕАЭС, особенно полное продовольственное самообеспечение, импортозамещение продукции из третьих стран в части агропромышленного комплекса и товаров первой необходимости.

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса

Проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года в целом получил одобрение, сообщил по итогам переговоров председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Нерешенными остались буквально несколько пунктов. "Один из них касается либерализации автомобильных перевозок. Он очень актуален для Беларуси, для Армении. Договорились, что будут созданы группы высокого уровня, чтобы в течение двух ближайших недель постараться найти подходы к регулированию этих вопросов, и эту формулировку записать в стратегию", - рассказал он. Второй вопрос касается цен на газ и тарифов на его транспортировку. Министерствам энергетики даны две недели, чтобы найти приемлемое для всех участников решение.

Принятие опережающих мер позволит сгладить пик заболеваемости

Премьер-министры намерены уже 23 апреля снова выйти на связь, чтобы обсудить эти темы, поскольку итоговый проект стратегии необходимо представить на утверждение президентам. Высший Евразийский экономический совет запланирован на 19 мая. Но главы государств собираются уже в ближайшее время - 14 апреля - в режиме видеоконференции обменяться мнениями о текущем положении в мире и договориться о дальнейших шагах, в том числе в сфере занятости, развития малого и среднего бизнеса.

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