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12.04.2020 12:08
Рубрика: В мире

Еврокомиссия: Изоляция пожилых людей может продлиться до конца года

Текст: Юрий Когалов

Из-за угрозы, которую представляет коронавирус нового типа для пожилых людей, и отсутствия вакцины необходимо до минимума сократить контакты с ними. Их изоляция может продлиться до конца года. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Bild.

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"Пока нет вакцины, мы должны максимально ограничивать контакты с пожилыми людьми, особенно с теми, кто живет в домах престарелых", - отметила председатель ЕК. По ее словам, этот период может продлиться до конца года.

"Я знаю, что это трудно, и что изоляция это бремя, но это вопрос жизни и смерти. Мы должны быть дисциплинированными и терпеливыми", - заявила фон дер Ляйен. - Дети и молодежь будут пользоваться большей свободой передвижения перед пожилыми людьми и людьми с различными заболеваниями".

Фото: Getty Images
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Глава Еврокомиссии также сообщила, что Брюссель ведет переговоры с производителями медицинских препаратов, чтобы обеспечить массовое производство вакцины и последующую быструю вакцинацию людей.

Политик также посоветовала не планировать в этом году отпуска на июль или август, поскольку никто не может дать точных прогнозов, как будет развиваться ситуация. Тех, кто уже приобрел билеты и забронировал гостинцы, она призвала по возможности брать у туроператоров ваучеры, а не деньги. По словам фон дер Ляйен, это поможет туристическим компаниям выжить в это непростое время. "В этом кризисе всем нужна солидарность", - подчеркнула она.

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