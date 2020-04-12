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12.04.2020 14:00
Рубрика: Экономика

ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь

Текст: Юлия Кривошапко
Ажиотаж, связанный с повышением цен на имбирь в рознице, постепенно сходит на нет. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с ОНФ зафиксировали стабилизацию розничных цен на продукт, резко ставший популярным на фоне коронавируса.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19, пояснили в ведомстве. Разогретым спросом воспользовались некоторые магазины. Они подняли цен на имбирь до трех-семи тысяч рублей за килограмм.

Фото: РИА Новости - Александр Сурков
Есть ли продукты, которые помогают от коронавируса

После того как федеральные торговые сети устранили дефицит продукта, ажиотаж стал спадать. В крупных магазинах имбирь сейчас стоит от 400 до 700 рублей за килограмм. Постепенно к таким же ценам придут и мелкие розничные продавцы, уверены в ФАС.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, комментируя способность чеснока, имбиря и лимона побороть коронавирус, отмечал, что уровень иммунитета имеет значение, но лечить вирус необходимо лекарственными препаратами.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС

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