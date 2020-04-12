ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь

Резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19, пояснили в ведомстве. Разогретым спросом воспользовались некоторые магазины. Они подняли цен на имбирь до трех-семи тысяч рублей за килограмм.

После того как федеральные торговые сети устранили дефицит продукта, ажиотаж стал спадать. В крупных магазинах имбирь сейчас стоит от 400 до 700 рублей за килограмм. Постепенно к таким же ценам придут и мелкие розничные продавцы, уверены в ФАС.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, комментируя способность чеснока, имбиря и лимона побороть коронавирус, отмечал, что уровень иммунитета имеет значение, но лечить вирус необходимо лекарственными препаратами.