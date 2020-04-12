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12.04.2020 18:37
Рубрика: Экономика

Делу - время

ФНС разъяснила порядок отсрочек по налогам и взносам
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
Федеральная налоговая служба разъяснила порядок предоставления отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний из перечня наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Принадлежность к пострадавшей отрасли (в список попали авиаперевозки, гостиничный бизнес, общепит, сфера дополнительного образования и т.д.) будет определяться по основному виду экономической деятельности на 1 марта, исходя из данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Фото: Istock
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На отсрочку смогут претендовать компании и предприниматели, у которых доходы по данным налоговой декларации снизились более чем на 10%, либо деятельность которых в 2020 году стала убыточной, тогда как годом ранее убытка не было.

Заявления на отсрочку налоговики будут принимать до 1 декабря 2020 года по месту нахождения компании (по месту жительства индивидуального предпринимателя). Крупнейшие налогоплательщики должны обращаться в межрегиональную инспекцию по месту постановки на учет. Если компания претендует на рассрочку более чем в 6 месяцев, потребуется приложить предполагаемый график погашения долга и информацию об обеспечении - залоге, поручительстве или банковской гарантии.

Налоговики самостоятельно проверят, действительно ли предприятие работает в отрасли, пострадавшей от коронавируса, а также подтвердит, есть ли основания для отсрочки (при наличии сведений в автоматизированной информационной системе). Если нужные данные ранее не предоставлялись, будут рассматриваться документы, приложенные к заявлению.

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