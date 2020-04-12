Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца

22-летний Джозеф Баэна, внебрачный сын Арнольда Шварценеггера и его гватемальской домработницы Милдред Баэны, опубликовал в Instagram фото, на котором копирует классический снимок отца - один из самых его известных и узнаваемых.

В подписи Баэна при этом выражает уверенность, что сейчас - идеальное время попрактиковаться в позировании.

Комментаторы выразили юноше массовое одобрение. Словами "круто" и заверениями, что вот она, налицо - "божественная генетика".

Баэна родился, когда Арнольд еще был в браке с Марией Шрайвер, и долгое время его происхожение оставалось в секрете. О наличии у Арни пятого ребенка стало известно лишь после того, как Шварценеггер оставил пост губернатора штата Калифорния.

В 2011-м Шварценеггер и Шрайвер развелись.

Ранее сообщалось что сын Арни повторил сцену с отцом из "Терминатора".