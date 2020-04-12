Германия стала принимать инфицированных коронавирусом из других стран ЕС

Больницы во всех 16 федеральных землях Германии начали принимать пациентов с коронавирусом из других стран Евросоюза, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на опрос региональных минздравов. Речь пока идет о десятках иностранцев, которых в тяжелых случаях перевозят на лечение в ФРГ.

По данным издания, немцы начали предоставлять соседям по ЕС "койки в отделениях реанимации, больничное оборудование и услуги по медицинскому консультированию".

Сейчас помощь оказывается трем странам - Италии, Франции и Нидерландам. Так, земля Баден-Вюртемберг приняла 28 французских и двух итальянских пациентов, земля Саар - 23 граждан Франции, Северный Рейн - Вестфалия - 10 итальянцев, 8 французов и 39 подданных Нидерландов.

В то время как число запросов о помощи с Апеннин уменьшается, от голландцев их, напротив, становится с каждым днем все больше. Чиновники в Нижней Саксонии рассказали, что "находятся в постоянном контакте с правительством Нидерландов, чтобы в любой момент прийти на помощь голландским медикам, когда местная система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой". По данным Института Хопкинса на 11 апреля, в Нидерландах выявлено свыше 23 тысяч заболевших, из них 2520 человек скончались.