Голикова: 14-16 апреля станет понятно, прекратился ли в РФ рост заболеших

К 14-16 апреля будет ясно, прекратился ли в России рост инфицированных COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем. И эти дни, 14-16 апреля, могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато, или мы еще какое-то время будем нарастать", - сказала Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин".

Вице-премьер также отметила, что Россия не сможет полностью отказаться от карантинных мер ко Дню Победы. В лучшем случае, по ее мнению, это произойдет к лету.