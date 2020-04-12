Голикова: Панацеи от коронавируса нет

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день панацеи от коронавируса в мире еще не изобретено. Об этом она заявила в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

По ее словам, сегодня все страны находятся в поиске лекарств, нащупаны какие-то подходы, но панацеи нет.

Ранее директор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что подготовлены списки из 60 добровольцев для проведения клинических испытаний разработки вакцины против COVID-19. Есть желающие среди самих разработчиков вакцины, поскольку они уверены в ее эффективности и безопасности. Заявки на участие в эксперименте, сказал Максютов, поступают как от жителей Новосибирской области, так и всей России. Испытания на добровольцах могут начаться в конце июня.

В конце марта глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что разработка вакцины, которой занимается ФМБА, прошла первую фазу. Тогда она отметила, что доклинические исследования займут до полугода, а уже готовую вакцину, как ожидается, удастся получить через 11 месяцев.