Граждане смогут создавать у нотариуса цифровые архивы личных документов

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что у граждан в ближайшее время появится возможность создавать у нотариуса цифровые архивы своих важных юридических и любых других документов. Соответствующий закон вступает в силу в этом году.

Договор о покупке квартиры, брачный контракт, какие-то старые справки, которые лучше не выкидывать, так как могут пригодиться, и многое другое можно оцифровать и сдать на хранение нотариусу.

- Новый закон вводит совершенно новое нотариальное действие - принятие на хранение электронных документов. Уверен, что у этого действия большой потенциал, и оно будет пользоваться спросом у россиян, - сказал Константин Корсик. - Сразу уточню, что под документом здесь подразумевается не только текстовый файл, но и программные коды, фотографии, видео-, аудио- и любые другие файлы.

По его словам, все те документы, которые сейчас большинство из нас хранят в домашних или офисных сейфах или даже в коробках на антресолях, будут оцифрованы. "Плюс к ним добавится еще столько же новых документов, но уже изначально оформленных в электронном виде, - говорит Константин Корсик. - У многих среди них будут и самые разные договоры, и правоустанавливающие документы на имущество, и разного рода доверенности, и какие-то важные рабочие документы. Готовы ли вы просто так взять и сбросить все это "добро" в одну папку на рабочем столе компьютера или, к примеру, перекинуть такие файлы в "облако"?"

По его словам, такие варианты хранения значимых с правовой точки зрения документов очень рискованны. "Взломав ваш компьютер или аккаунт в облачном хранилище, к ним легко могут получить доступ посторонние лица, - поясняет президент ФНП. - Ваши документы могут быть украдены, безвозвратно удалены или повреждены. А те же жесткие диски или флешки могут просто выйти из строя. И вы можете столкнуться с ситуацией, что через несколько лет потребуется прочитать лежавшую в закромах флешку, а она будет уже пустой. Срок хранения у накопителей не бесконечен. Именно для того, чтобы гарантировать сохранность цифровых файлов и документов, в практику нотариусов и вводится новое нотариальное действие".

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