Испанские рестораны начали придумывать меню ко дню избавления от COVID-19

Ряд испанских ресторанов решили создать праздничное меню к тому дню, когда коронавирус будет побежден и в стране отменят режим карантина. Пока к инициативе под условным названием "Кухня возвращения" присоединились чуть больше десятка заведений на южном побережье страны, но рестораторы надеются найти еще сторонников этой идеи. Как отмечает El Mundo, это первая акция, направленная на возрождение туристического сектора, серьезно пострадавшего от введенных ограничений из-за пандемии COVID-19.

Хотя пока ничего неизвестно, какие именно блюда шеф-повара приготовят своим первым клиентам, владельцы заведений уверяют, что это будет здоровая пища. Обойдется такой обед в 35-60 евро (что соответствует обычному чеку в ресторанах средней ценовой категории). Если ресторан еще не заработает (многие официанты в отличие от поваров были сокращены из-за кризиса), блюда можно будет заказать на вынос.

В настоящее время в Испании работают только те заведения, которые имеют службу доставки. Более 300 тысяч баров и ресторанов закрыты. Почти 200 тысяч человек, занятых в этом секторе, стали безработными. К 26 апреля - до этой даты пока продлен карантин - их число, согласно прогнозам, увеличится до 320 тысяч. По мнению экспертов, при самом благоприятном сценарии ВВП, во многом связанный с гостинично-ресторанным бизнесом, в этом году сократится на 40 миллиардов евро.