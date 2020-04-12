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12.04.2020 17:41
Рубрика: Общество

Изменились правила оказания помощи беременным в столице

Текст: Ирина Огилько

В столице ограничили число посещений женских консультаций, а также дневных стационаров. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Как пояснили РГ в депздраве, ограничения связаны со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Поэтому будущим мамам предписано соблюдать особый режим самоизоляции и посещать медучреждения лишь в случае крайней необходимости. Среди таких случаев:

Фото: Сергей Куксин/РГ
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1. постановка на учет по беременности,

2. Проведение плановых скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики

3. Введение антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при появлении жалоб.

4. Если появились тянущие или схваткообразные боли внизу живота, изменения характера шевелений плода, повышения артериального давления до 140/90 мм рт. ст. и более, появлении кровянистых или жидких выделений из половых путей, необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103.

Плановые же посещения отложены до особого распоряжения. Передать анализы мочи для проведения исследования могут родственники или знакомые. Результаты анализов пациентка может обсудить со своим лечащим врачом дистанционно, по телефону. Также по телефону, без посещения женской консультации, можно оформить больничный лист или декретный отпуск.

Фото: Getty Images
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Напомним, что всем будущим мамам врачи советуют, начиная с 22-й недели, проводить ежедневный самоконтроль шевелений плода с помощью простого теста "считай до 10" (женщина считает, за какое время произойдет 10 шевелений; в течение 12 часов десяти шевелений не получено, следует обратиться к врачу). Также нужно следить за динамикой массы тела, размерами окружности живота, вести дневник артериального давления и водного баланса.

В депздраве напомнили, что родильные дома города открыты, вся помощь по родовспоможению оказывается в полном объеме.

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